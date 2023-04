Patente digitale nel 2023: come sarà, vantaggi e sfide future

Patente digitale, e non solo, in arrivo per tutti gli italiani. Ma come ci cambierà la vita?

Le ultime dichiarazioni del sottosegretario Alessio Butti confermano che entro la fine dell’anno avremo patente, tessera sanitaria e certificato elettorale tutti disponibili in formato digitale all’interno dell’app IO. Verificabile via qrcode tipo Green Pass covid.

Ci si avvicina così al traguardo di un importante percorso nato anche grazie ai due ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati che sono stati studiati nel 2021 e che hanno impegnato il governo a digitalizzare la tessera elettorale (ordine del giorno Capitanio 9/3146-AR/44 del 23/07/2021) e la patente di guida (ordine del giorno Capitanio 9/3424/243 del 29/12/2021) proprio all’interno di app IO.

La Commissione propone una patente di guida europea digitale

Aggiunge Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, in audizione alla Camera. “Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani. Se così sarà, saremo anche tra i più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla Ue per il portafoglio elettronico europeo”.

La patente digitale

Su tutto, è la patente digitale a destare maggiore interesse per come questa novità andrà a incidere sulle nostre abitudini e modo di concepire i documenti, che tradizionalmente li abbiamo visti (e vissuti) come fisici. Ricordiamo che la patente non è solo un documento che abilita alla guida ma serve anche al riconoscimento dell’identità.

La digitalizzazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà sono già avvenute grazie al nuovo DU, documenti Unico di circolazione e proprietà. Ora è il passo della patente di guida.

Come sarà la patente digitale

La patente digitale sarà inserita nell’app IO e sarà l’equivalente digitale dell’attuale patente plastificata. Sarà associata a un QrCode contenente tutte le informazioni utili, leggibile da autorità e responsabili.

La patente elettronica sarà riconosciuta in tutti gli stati membri dell’unione europea, senza esclusione. L’inserimento in uno wallet della patente è un passo verso la creazione di un wallet europeo, un passo ulteriore verso un’unità digitale europea.

I vantaggi dei documenti digitali, patente e non solo

I documenti digitali hanno una serie di vantaggi:

non si perdono: essendo digitali sono nello wallet digitale

saranno sempre accessibili tramite cloud anche in caso di smarrimento dello smartphone

i dati da loro presentati verranno aggiornati in tempo reale

i dati in loro contenuti saranno condivisi facilmente

i dati in loro contenuti sono gestiti dall’utente finale, in caso di wallet

minor rischio di falsificazione

maggiore comodità: tutto nel proprio smartphone

A quanto si conosce ad oggi, verrà comunque data la possibilità anche di stampare i documenti, in modo da poterli utilizzare anche in maniera analogica, soprattutto per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali.

Nei prossimi mesi vedremo gli sviluppi tecnologici associati alla digitalizzazione di questi documenti, all’analisi dei progetti a loro associati, alla roadmap di App IO e alla definizione dell’EU Wallet.

App IO, il digital wallet universale

App Io si sta quindi evolvendo velocemente andando ad inglobare progressivamente tutte le caratteristiche di Digital Wallet.

Uno wallet digitale è un portafoglio digitale. Immaginando app Io come un portafoglio digitale, al suo interno sarà possibile avere la patente (digitale non fisica), la tessera elettorale e la tessera sanitaria. Essendo in digitale queste saranno una rappresentazione certificata, con valore legale e accesso a tutti i dati a esse associate.

Se si immagina il proprio portafoglio fisico, IO sta diventando l’equivalente digitale. Conterrà i documenti sopra indicati, gli strumenti di pagamento e le nostre informazioni, E’ accessibile con SPID e CIE, avrà un repository di documenti e una firma elettronica qualificata.

Aggiunge anche una nuova funzionalità, se diventerà uno wallet a tutti gli effetti.

Le informazioni salvate in IO è possibile condividerle digitalmente con altre entità, governando il proprio dato. Mentre oggi i dati che vengono inseriti in un sito diventano del sito (previo aver cliccato sui vari permessi associati alla privacy da GDPR), i dati nello wallet rimangono del cittadino e vengono condivisi solo per lo scopo specifico (oltre che poter essere revocati in ogni momento).

Patente e wallet digitale, cosa resta da fare

Si tenga infatti presente che non basta decidere di digitalizzare un oggetto di plastica per poterlo digitalizzare.

Va anche valutato tutto il processo a monte. Un esempio comune a tutti è la tessera elettorale: digitalizzarla significa anche capire come cambiare il processo di votazione.

Un primo passo e una prima ipotesi potrebbe essere dotare i seggi di un sistema di verifica qr code (come il green pass).

Il cittadino arriva, ha il “voting pass”, viene riconosciuto e quindi può votare (nel caso del green pass invece poteva entrare). Meccanismo simile, contesto diverso. Sull’esperienza del green pass, sarà importante quindi valutare tutto il processo di cui il voting pass è solo un pezzo.

Nel caso della patente resterà da vedere come procedere alla sua verifica, da parte delle forze dell’ordine ad esempio.

Cosa è App IO App IO è la piattaforma ideata dal Team Digitale, ora in sviluppo ad opera del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il progetto è tecnologicamente gestito da PagoPA S.p.A. App IO vuole diventare l’unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della pubblica amministrazione. Ad oggi, essendo in concreto un’app, ha oltre 32 milioni di download, oltre 12 mila PA che hanno caricato servizi, oltre 170.000 servizi esposti, 17,4 milioni di messaggi inviati ogni mese, 16 milioni di strumenti di pagamento inseriti con 11.000 pagamenti al giorno. Nasce come app di comunicazione per inviare messaggi da ogni PA al cittadino in modalità push ovvero notifica. I messaggi possono essere di semplice informazioni, di pagamento o di promemoria. Evolve grazie al cashback. Il cashback permetteva di ricevere denaro in restituzione (cashback) nel caso di raggiungimento di alcune soglie di pagamento digitale effettuato tramite carte di credito o debito collegate ad IO. Questo ha permesso di far caricare ai cittadini in app IO i propri strumenti di pagamento. E’ l’equivalente del portafoglio fisico dove teniamo le nostre carte di credito o debito di plastica. App IO, si fa conoscere ulteriormente con il green pass in periodo Covid. il Green pass veniva inviato in tempo reale sugli smartphone dei cittadini al momento del vaccino. Questo era fondamentale per accesso a diversi luoghi e quindi averlo in tempo reale era fondamentale. Nella roadmap di app IO sono previsti l’introduzione del salvataggio dei documenti e la possibilità di effettuare una firma elettronica. Il suo ruolo sta diventando sempre più centrale nel rapporto tra PA e cittadino. La comunicazione tra PA e cittadino è permessa dalla chiave del codice fiscale, con cui viene univocamente individuata una persona. Al momento non si prevedono sviluppi per soggetti giuridici.