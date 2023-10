I software di AI che stanno migliorando l’efficienza aziendale

Il loro uso è quotidiano tanto in azienda quanto nella vita privata. I software di AI sono ovunque e si prestano a qualsiasi aziende in qualsivoglia settore economico, sono parte fondante della digitalizzazione e stanno rivoluzionando il modo di fare impresa, di lavorare e di usufruire di prodotti e servizi.

Un’avanzata inarrestabile che soffre di un certo ostruzionismo – in alcuni casi puntuale – a cui spetta il compito di fare crescere i software AI correggendo la rotta laddove necessario. Quella attualmente in corso è una vera democratizzazione delle AI, i cui costi sono sempre minori a fronte di una facilità d’uso sempre maggiore che, in linea di massima, tende a integrare procedure low-code oppure no-code, ossia personalizzabili e utilizzabili anche da chi non ha nozioni avanzate di programmazione.

Quali sono i software di intelligenza artificiale

Partendo dalla definizione secondo cui l’Intelligenza artificiale è un sistema che impara a svolgere operazioni emulando il comportamento dell’intelligenza umana, ossia apprendendo dai dati.

Se ne deduce che i software di AI sono innumerevoli ma occorrono dei distinguo, perché non tutti i software che vengono spacciati per AI lo sono realmente.

Per fare alcuni esempi, anche uscendo dall’ambito aziendale, affinché la differenza sia chiara, possiamo dire che gli assistenti vocali come Siri oppure Alexa sono AI, i robot aspirapolvere non sono AI propriamente detta, perché rispondono a regole preimpostate utili a svolgere i rispettivi compiti.

Molte delle chatbot utilizzate per i servizi di assistenza online non sono AI, dietro a questi tool ci sono persone che stilano un elenco di domande possibili alle quali associano le risposte del caso.

Tutto ciò che impara dai dati e agisce di conseguenza è ascrivibile alle AI le quali, anche in questo caso per sommi capi, possono essere suddivise in tre insiemi che ne indirizzano l’utilità:

insieme nel quale i problemi sono noti e ci sono dati da esaminare

insieme nel quale i problemi non sono noti e ci sono dati da esaminare

insieme nel quale c’è interazione tra uomo e macchine

Nel primo caso, per esempio, rientra l’ingegneria dei motori (anche quelli per macchinari industriali) che conosce bene le fragilità di alcune componenti e, grazie ai dati, può anticipare eventuali problemi. Questione tipica della manutenzione predittiva.

Il secondo insieme è quello tipico dell’analisi dei dati per scoprire i motivi di un comportamento di clienti o utenti, oppure per scoprire dei pattern attorno ai quali un’impresa può prendere decisioni.

Il terzo gruppo è afferente alla co-operazione tra uomo e sistemi, tipica di qualsiasi azienda. Chatbot, automazione di processi, analisi dei dati, robotica e, più in generale, gli assistenti vocali.

I migliori software di AI per il settore sanitario

Nella sanità le AI sono ampiamente diffuse e non soltanto a supporto delle diagnosi o del personale medico. Trovano spazio anche nell’amministrazione propriamente detta e nel campo del monitoraggio a distanza dei pazienti e delle cure.

La piattaforma Epic coadiuva i medici esaminando le cartelle cliniche dei pazienti e consente l’interazione con i dati raccolti mediante linguaggio naturale.

Diversi software fanno leva su IBM Watson Health e vertono alla formulazione di diagnosi, al monitoraggio dei percorsi di recupero dei pazienti e a molto altro ancora.

Ci sono una moltitudine di dispositivi per il monitoraggio a distanza dei pazienti e, alcuni di questi, grazie a degli appositi algoritmi, sono in grado di attivare procedure standard in caso di bisogno.

Software AI nel settore dell’automazione industriale

Con il termine “automazione industriale” si fa riferimento a tutte quelle tecnologie e a quei sistemi capaci di gestire macchinari e intere isole produttive in modo intelligente, ossia monitorando lo stato dei macchinari, le capacità produttive, i valori di riferimento riguardo la qualità dei prodotti e le ricadute ambientali, e altro ancora.

Anche in questo ambito le soluzioni di software AI sono molte, a cominciare da quelle improntate da Siemens e che guardano all’automazione industriale in senso ampio, includendo la comunicazione, l’approvvigionamento di energia, oltre al controllo e l’analisi dei processi.

Advantech copre l’Industria 4.0 con un software per l’ispezione ottica automatizzata (OAI) e General Electric si concentra soprattutto sulle tecnologie Scada, composte da sensori, microcontrollori e sistemi di telecomunicazione i quali, non di rado, costringono chi ne fa uso a stringere il focus sugli aspetti di cyber security.

Software IA nel campo della finanza: migliora la gestione dei rischi

Altro comparto che può contare su un’ampia offerta di software di AI.

Fraud è piattaforma discretamente nota agli istituti di credito che adottano l’AI per scoprire schemi sospetti tra le transazioni e frodi di diversa natura, finalizzate anche al riciclaggio. Una soluzione Cloud che viene usata anche dai giganti dell’ecommerce.

La gestione dei rischi è uno dei servizi messi a disposizione da Backstop, che guarda anche a un pubblico di investitori privati e, limitatamente all’auditing finanziario, Datasnipper è utilizzato da grandi gruppi bancari.

Software AI per il marketing digitale

Campagne pubblicitarie, descrizione dei prodotti, analisi e creazioni di email sono nelle corde di Writesonic,

L’analisi dei dati per comprendere il grado di soddisfazione dei clienti e prevederne le tendenze è invece la vocazione di Splunk Enterprise.

Growthbar SEO è uno strumento per il content marketing. Cura i contenuti per il marketing in chiave SEO in modo veloce e potenzialmente meglio di quanto lo farebbe un operatore umano.

I migliori software di AI per l’assistenza clienti

L’esame di ogni ticket è materia di Klausapp, piattaforma che analizza le interazioni tra aziende e clienti per renderle migliori e più centrate, andando così a impattare positivamente sull’esperienza e sulla soddisfazione degli acquirenti.

La soluzione proposta da Twilio si integra con diversi sistemi, tra i quali Zendesk e Salesforce, e consente di personalizzare le interazioni con i clienti, suggerendo anche quale canale è opportuno utilizzare per favorire il dialogo.

Migliorano con costanza le Chatbot, esistono infatti servizi che consentono creazione di contesti senza avere nozioni di programmazione e, non da ultimo, consentono l’integrazione con diversi sistemi, incluse piattaforme web e app per la messaggistica istantanea.

I software di intelligenza artificiale nel settore della logistica

Nexocode mischia l’AI e la realtà aumentata e si presta a un supporto completo alla logistica, ottimizzando le operazioni di logistica, esaminando in modo predittivo i percorsi che saranno effettuati dai mezzi di trasporto ed esaminando i prezzi applicati dal mercato.

Intendendo la logistica nella sua accezione di immagazzinamento, questo può essere completamente automatizzato riducendo così anche i lavori usuranti e rischiosi che minano la sicurezza e la salute dei collaboratori.

Zenhub ha sviluppato una soluzione completa che include anche il just in time delivery, una piattaforma che monitora lo stato delle scorte delle materie prime e ne prevede picchi nell’utilizzo. Sull’asse opposto – e quindi appannaggio dei comparti aziendali che si occupano di vendite – supporta anche chi commercia online.

L’AI nel settore dell’energia: gestione efficiente delle risorse energetiche

Dexma mette a disposizione una piattaforma completa per la gestione dei consumi e delle forniture energetiche. Opera un benchmark costante per evidenziare in quali comparti dell’azienda è possibile erogare meno energia, alloca le spese secondo le logiche dei centri di costo e creare reportistica.

Simile ma non del tutto uguale è la visione scelta da Etap, che estende le proprie maglie anche alle energie rinnovabili, ottimizza lo stoccaggio di energia e esamina gli impianti per l’intervento predittivo.

Ci sono soluzioni tagliate anche per gli strumenti impiegati dall’Industria 4.0 come quella proposta da Wattics, che monitora qualsiasi tipo di consumo e può ricevere dati da diverse fonti.

AI per la cyber security: prevenire le minacce informatiche



Ci sono soluzioni per ambienti di varie grandezze e per perimetri aziendali diversi tra loro. Una di queste è sviluppata da Solarwinds ed è pronta all’uso, monitorando offensive e minacce e attivando le risposte del caso.

ManageEngine è del tutto simile alla precedente, anche se ha una curva di apprendimento meno ripida e, grazie alla personalizzazione low-code, si sposa anche con le realtà aziendali più piccole nelle quali non ci sono profili professionali dediti alla sicurezza.

Remediation e mitigation sono nelle corde anche di Secpod, soluzione dedita alla sicurezza predittiva che promette anche la distribuzione automatizzata di patch di sicurezza per sistemi operativi e oltre 400 applicativi.

I migliori software di AI per il settore delle risorse umane

L’automazione delle attività ripetitive è obiettivo rilevante per Personio, piattaforma che si prefigge lo scopo di ridurre il carico di lavoro degli uffici del personale.

Automazione e gestione dei talenti sono i biglietti da visita con i quali si presenta Factorial, una soluzione che consente alle risorse umane di diventare completamente paperless.

Altamira include anche la valutazione delle competenze e coadiuva gli specialisti del settore nella fase del recruiting, oltre a supportare le risorse umane in tutti i compiti che le sono normalmente deputati.