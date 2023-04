Da Telco a TechCo: come (deve) cambiare il futuro del settore

Il settore delle telecomunicazioni rappresenta da sempre il collegamento tra persone, aziende e intere società, e si è rivelato fondamentale in periodi di isolamento forzato come quello della pandemia. Sebbene oggi si appresti a diventare il motore di distribuzione del Web3, però, questo settore non è più considerato innovativo come una volta: i giorni di guadagni alle stelle sembrano finiti.

Il dato più preoccupante riguarda l’incapacità delle telco di generare rendimenti superiori al costo del capitale. Questo significa che il settore sta bruciando valore e che un cambio di rotta è più che mai necessario.

Le ragioni della crisi delle telco

I motivi dietro questo fenomeno sono molteplici, ma i più evidenti sono tre:

La necessità crescente di investimenti infrastrutturali.

In particolar modo, il roll-out dell’FTTH, il deployment del 5G e gli investimenti sui Data Center hanno incrementato notevolmente la spesa in Capex degli ultimi anni.

La spirale di commoditizzazione dei servizi non ha ancora trovato una soluzione e in molti Paesi i prezzi non sono ancora strutturalmente legati all’inflazione. Il che ci porta all’ultimo punto.

In un contesto inflazionario dove non tutti i Paesi sono riusciti a collegare l’inflazione ai prezzi, mentre la base costi continua a crescere guidata dall’incremento dell’energia e dei rental, questo problema ha causato un’erosione della marginalità.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il rendimento totale degli azionisti (TSR) delinea una performance mediocre: il settore dal 2019 al 2022 ha registrato una media del 9% annuo, un punto in meno rispetto al mercato azionario complessivo.

L’analisi BCG

Prendendo in esame 62 aziende che rispecchiano 4 archetipi sviluppati da BCG (fornitori globali, operatori locali, fornitori più piccoli e società di infrastrutture), c’è però da fare una distinzione: il TSR annuale mediano delle società di infrastrutture ha superato il mercato del 6%, mentre quello di fornitori globali, operatori locali, fornitori più piccoli ha registrato una performance inferiore al mercato.

Tra i cluster individuati, le telco che hanno superato i risultati dei competitor presentano degli elementi comuni: operazioni agili e digitalizzate, efficientamento dei costi, un portafoglio coerente di prodotti e servizi che include applicazioni 5G, B2B e B2C, un forte supporto ai clienti e una proposta di prodotti e servizi a prezzi competitivi. Infine, investimenti sulla rete 5G, sul fixed wireless (la tecnologia che utilizza un sistema ibrido di collegamenti via cavo e senza filo per offrire servizi di connettività in banda larga e ultralarga), sulla fibra ottica e sugli aggiornamenti necessari per l’innovazione infrastrutturale.

Nonostante questi elementi, però, le aziende non potranno sostenere risultati vantaggiosi a lungo termine, date le nuove tendenze che si preparano a cambiare il settore per come lo conosciamo.

Ora più che mai, quindi, sembra lecito porsi l’interrogativo sulla separazione tra infrastrutture e servizi per gli operatori integrati verticalmente.

Separazione infrastrutturale: strumento per la creazione di valore nel breve termine

Il quadro del mercato rispecchia il momento difficile in cui verte il settore. La separazione strutturale tra segmenti di rete e di servizi può rappresentare una possibilità per molte aziende di evolvere abbattendo il costo del capitale e creando maggiore trasparenza.

Perché il settore possa realmente guardare a un futuro migliore, però, è necessaria anche una innovazione di contesto a livello regolamentare. Il mercato Europeo, quello centro meridionale in particolar modo, soffre un approccio troppo stringente che finisce per svantaggiare e appesantire eccessivamente le aziende.

Infatti, il modello degli operatori tradizionali può essere scomposto in:

infrastruttura di rete (anche chiamata NetCo) che solitamente include le componenti attive per la fornitura di prodotti di rete (e.s. BSA ed MVNE), infrastruttura attiva e passiva;

I vantaggi del nuovo assetto societario

Questo nuovo assetto societario permette alle telco di superare il paradigma dell’“operatore integrato”, che rinuncia a investimenti di lungo termine a causa delle difficoltà nel generare valore per gli azionisti, generando due principali benefici:

Benefici sulla valutazione dell’infrastruttura : gli operatori infrastrutturali riescono a ottenere multipli di valutazione significativamente superiori a quelli degli operatori tradizionali, questo grazie alla non applicabilità dello sconto da “conglomerato” che penalizza fortemente la valutazione complessiva per la presenza della parte retail.

I fattori di rischio

Sebbene la separazione infrastrutturale possa portare dei chiari benefici, gli operatori devono tenere in considerazione una serie di fattori di rischio, come:

Valore della differenziazione di rete : la separazione porta ad una perdita dei benefici derivanti dalla differenziazione competitiva data dalla rete.

Per questo motivo è cruciale che, prima di intraprendere un processo di separazione, gli operatori conducano un’analisi costi-benefici tenendo in considerazione molteplici dimensioni (come posizionamento, investimenti futuri, complessità dei processi e stato dell’infrastruttura IT) e che identifichi un forte razionale di creazione di valore.

Per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, le Telco possono fare leva su sette componenti non-finanziarie che, se gestite in maniera appropriata, possono garantire il successo del carve-out:

Modello commerciale : come gestire l’equilibrio economico-finanziario tra NetCo e ServCo dopo la separazione e come limitare la pressione sui margini.

: come strutturare l’MSA (“Master Service Agreement”) e gli accordi commerciali al fine massimizzare i vantaggi per entrambe le parti coinvolte. Regolamentazione: come ottenere il supporto del regolatore e identificare potenziali rischi regolamentari associati all’operazione.

Infine, un ulteriore elemento chiave per il successo di un processo di separazione è la scelta di un partner adeguato. Solitamente, i private equity prediligono transazioni che coinvolgono un rischio moderato come la rete in fibra e le NetCo (mobili) con spettro/core network, invece gli investitori meno propensi al rischio (ad esempio fondi e operatori infrastrutturali) sono i partner ideali per le NetCo senza spettro/core network.

Da Telco a TechCo: valorizzazione dei servizi per garantire un successo di lungo termine

Nel corso degli ultimi anni nel settore delle telecomunicazioni stanno emergendo quattro principali macro-trend, tra cui:

Applicazioni B2B abilitate dal 5G: sebbene stiano iniziando ad emergere dei casi di utilizzo del 5G tra i consumatori, come gaming, video e realtà virtuale, il maggiore upside per questa tecnologia sembra risiedere nell’ambiente corporate. Infatti, le aziende stanno implementando soluzioni sempre più avanzate al fine di digitalizzare i propri processi e supportare nuovi casi d‘uso che richiedono velocità di trasmissione dei dati sempre più elevate e il supporto di infrastrutture 5G.

Il 5G è ancora un trend da cavalcare ed è fondamentale che le aziende sfruttino al massimo il potenziale di questa nuova tecnologia di rete prima di guardare oltre. È necessario allungare l’orizzonte di utilizzo del 5G per realizzarne a pieno le capacità innovative, creare valore reale per i consumatori e generare l’opportuno ritorno sugli investimenti per le aziende. Il futuro stesso del settore dipende dalla capacità e dalla rapidità delle aziende di ripensare i modelli aziendali e operativi.

Le nuove strategie da intraprendere

È quindi essenziale che le aziende intraprendano nuove strategie, tra cui le principali identificate da BCG:

Applicazioni 5G : indipendentemente dai mercati in cui una realtà telco intende focalizzarsi, rimane essenziale il ruolo delle reti. Per questo motivo è necessario ampliare le capacità 5G nei prossimi anni, per creare valore con le nuove applicazioni e generare l’opportuno ritorno sugli investimenti.

