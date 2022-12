Il Wi-Fi 7 si avvicina: Huawei promette di fornire l’infrastruttura digitale necessaria

La minaccia Covid-19 ha portato con sé un modo unico di vivere e lavorare, che ha resistito alle restrizioni di una pandemia. Le persone dipendono dalla tecnologia come mai prima d’ora e questa è diventata un’ancora di salvezza per molti aspetti. Di conseguenza, anche le aspettative sono cambiate: le reti Wi-Fi devono essere onnipresenti, con connessioni stabili e affidabili in grado di servire tutti gli utenti in ogni momento. Non si tratta più di un lusso, ma di un servizio sociale di base riconosciuto a livello globale.

Il recente studio condotto da Wi-Fi Alliance, “COVID-19 and the Economic Value of Wi-Fi”, ha rilevato che durante la pandemia il traffico Wi-Fi globale massimo è aumentato del 94%, in particolare nella fascia oraria tra le 9.00 e le 17.00, quasi il doppio rispetto al passato. Ciò fa luce sull’adozione diffusa di nuove modalità di lavoro, che è proseguita fino a oggi. I dipendenti hanno abbracciato un modello ibrido, lavorando sia da remoto che in sede. Anche quest’ultimo, a sua volta, offre diversi ambienti di lavoro, dall’hot desking agli spazi di lavoro condivisi fino alle caffetterie. La fluidità e l’adattabilità sono diventate il fulcro della moderna cultura aziendale.

Il mondo moderno chiede di più dalla connessione Wi-Fi

Il crescente utilizzo delle videoconferenze e l’aumento stratosferico dei dispositivi IoT (molte aziende ospitano centinaia di sensori, luci, termostati, sistemi robotici e altro ancora) hanno creato una domanda di reti completamente wireless con sufficiente larghezza di banda e capacità di backhaul.

Le istituzioni scolastiche stanno adottando un approccio simile, consentendo agli studenti la flessibilità di lavorare sia all’interno che all’esterno del campus, in qualsiasi momento della giornata. La rete cablata ha svolto finora un ruolo fondamentale ma, nonostante questo, non è priva di limiti: la maggior parte dei servizi fatica a soddisfare gli elevati livelli di traffico, le velocità di trasmissione dei dati e le richieste di copertura. Allo stesso modo, il 5G e le comunicazioni mobili sono efficaci quando gli studenti sono in movimento, ma raramente rappresentano una soluzione efficace a lungo termine.

Infinita flessibilità, sicurezza assoluta e scalabilità sostenibile sono gli ingredienti essenziali per una rete agile in grado di offrire i requisiti che gli utenti si aspettano: banda ultralarga, latenza ultrabassa e copertura di rete onnipresente.

Il primo access point Wi-Fi 7 di classe enterprise

Prima che venisse introdotto il Wi-Fi-7, Huawei ha risposto a questa esigenza con il lancio tempestivo del suo primo AP Wi-Fi 7 di classe enterprise, l’architettura di rete campus di nuova generazione in grado di supportare i futuri requisiti di aggiornamento del Wi-Fi 7.

Presentato prima a Bangkok e poi in Europa a ottobre, in occasione del HUAWEI CONNECT 2022 di Parigi, il primo AP Wi-Fi 7 di classe enterprise del settore, AirEngine 8771-X1T, altrimenti noto come IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), ha riscosso un elevato interesse. Presentata insieme a uno switch core campus di nuova generazione pronto per il 400G – CloudEngine S16700 – per uno scenario di rete campus di alta qualità, un router intelligente 4-in-1 a servizio universale – NetEngine 8000 M4 – per uno scenario di rete WAN e a switch multicast altamente affidabili – CloudEngine 8850-HAM e CloudEngine 6860-HAM – per scenari di rete DCN, la nuova offerta di AP Wi-Fi 7 aziendali apre le porte a nuove esperienze digitali. Infine, operando tra 2.4, 5 e 6 GHz e sostenendo velocità prossime ai 40 Gbps (quasi Thunderbolt 3), consentono agli utenti di connettersi simultaneamente a diversi dispositivi IoT sia in movimento che statici per un modo di lavorare semplificato.

Anche gli scenari di collaborazione remota XR e nel metaverso beneficeranno della soluzione innovativa di Huawei, che fornisce comunicazioni altamente affidabili per ottenere una risposta in tempo reale, in particolare la soluzione pionieristica “500 Mbps @ Anywhere” basata su Wi-Fi 7, in grado di meglio supportare i futuri servizi che richiedono un’elevata larghezza di banda e una bassa latenza come l’Extended Reality (XR).

Le videoconferenze saranno potenziate da velocità di trasmissione più elevate, da una maggiore copertura e dall’aggiunta di switch e router centrali che riducono i costi e i tempi di manutenzione e consentono di automatizzare le funzioni di rete.

Il Wi-Fi 6 prevarrà nell’immediato futuro, mentre gli AP Wi-Fi 7 verranno utilizzati in modo limitato dal 2023 al 2024 (il settore Wi-Fi 6 è già entrato nella fase di maturità). Per garantire una transizione graduale dal Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7, Huawei propone il Wi-Fi 6 Advanced, che estende il Wi-Fi 6 dagli scenari lavorativi alla produzione industriale. Inoltre, la tecnologia aggiorna il Wi-Fi 6 introducendo il gigabit a livello di rete, il controllo intelligente in tempo reale e l’armonizzazione IoT e del rilevamento, garantendo una conversione senza interruzioni. Inoltre, i requisiti dell’infrastruttura di rete della maggior parte degli scenari aziendali saranno soddisfatti nei prossimi tre anni dalle soluzioni di rete Enterprise di Huawei.

Sostenere la trasformazione digitale dei clienti nei periodi critici

Huawei si impegna a fornire servizi di rete ottimizzati che sono diventati una necessità per le organizzazioni di tutte le dimensioni, soprattutto nell’attuale crisi globale in cui la carenza di materiali nell’industria dei semiconduttori ha avuto un impatto negativo sulla disponibilità di apparecchiature di telecomunicazione e di elettronica di consumo.

Nel tentativo di massimizzare la trasformazione digitale nelle organizzazioni, Huawei ha collaborato con i partner di canale per lanciare la campagna IP Fast Track con un impegno a consegnare in due settimane prodotti e soluzioni di comunicazione dati ai clienti. Ad oggi, Huawei ha servito più di 2.000 clienti di medie e grandi imprese in tutta Europa, nel settore manifatturiero, alberghiero, sanitario, MSP, retail e della logistica, garantendo servizi veloci e affidabili per un mondo “digital-first”.

Grazie al programma IP Fast Track di Huawei, i clienti possono beneficiare della consegna rapida in due settimane su una selezione di soluzioni di rete per tutti gli ordini effettuati entro la fine dell’anno.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Huawei

@RIPRODUZIONE RISERVATA