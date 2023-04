Lo shopping di lusso è più coinvolgente nel metaverso: le esperienze

Quando il Luxury Pavilion di Alibaba, una vera e propria vetrina digitale del lusso all’interno della piattaforma Tmall, è stato lanciato nel 2017, il display dei prodotti dei primi brand consisteva in semplici immagini fotografiche.

Oggi, grazie al metaverso e alle tecnologie 3D/VR/AR, il Luxury Pavilion si è evoluto notevolmente diventando la destinazione principale in Cina per i brand del lusso e premium, in grado di offrire ai consumatori un’esperienza di shopping fortemente interattiva.

Gucci Beauty opened a flagship store on Alibaba’s Tmall Luxury Pavilion, which allows Chinese consumers to virtually try on makeup via AR technology. Check out how it works.#Guccibeauty #TmallLuxuryPavilion #luxurydigitalization pic.twitter.com/pgGKVIKgrQ — Alibaba Group (@AlibabaGroup) February 5, 2021

Lo shopping nel metaverso nell’ecosistema digitale cinese

L’ecosistema digitale cinese è da tempo all’avanguardia nell’ambito dello shopping nel metaverso. Tmall Luxury Pavillion, infatti, non accoglie solo i flagship store dei più importanti marchi del lusso, ma si pone in prima fila nella rivoluzione dell’esperienza di shopping di lusso on line.

Molte iniziative sono già state realizzate, come sfilate di moda nel metaverso, alle quali è possibile accedere grazie alla realtà virtuale, eventi con influencer digitali che accompagnano i consumatori tra prodotti virtuali ed infine lo shopping in 3D: visualizzare e provare prodotti grazie alla realtà aumentata e virtuale.

Anche i digital collectibles sono un fenomeno in ascesa: oltre 20 marchi del lusso tra cui Armani, Bally, La Perla, Renè Caovilla hanno offerto, sulla piattaforma, oggetti digitali da collezione (NFT cinesi) e hanno realizzato vere e proprie mostre virtuali.

Poi in occasione del 5° anniversario del TMLP, brand come Marni e Max Mara hanno lanciato prodotti in edizione limitata riservata ai possessori di Meta Pass, un nuovo prodotto che include un digital collectible e altri benefit come l’accesso a limited edition o inviti a eventi off line organizzati dai Brand.

Tmall Luxury Pavilion ospita oggi più di duecento marchi di lusso, rispetto ai 150 pre-Covid. Tra questi, ci sono molti brand italiani come Bulgari, Brunello Cucinelli, Moncler, Tod’s e molti altri.

La tecnologia al servizio della moda

I grandi marchi del lusso, appartenenti a gruppi come Richemont, Kering, LVMH, si sono riuniti recentemente in occasione di un gala a Shanghai per celebrare il quinto anniversario del Tmall Luxury Pavilion. Dopo alcuni mesi difficili per la città, soggetta a diversi lockdown, gli executive del settore hanno colto l’occasione per incontrarsi, confrontarsi e discutere dell’innovazione nel settore del lusso.

Nell’ottobre dello scorso anno è stata anche realizzata una mostra temporanea dall’XR Lab della DAMO Academy e dal Tmall Luxury Pavilion per immergersi in un mock-up di una boutique di lusso del futuro.

Tra le varie attività organizzate era possibile provare, tramite la tecnologia del try-on, degli occhiali da sole in realtà aumentata, indossare virtualmente una borsa, giocare con le mascotte virtuali dei brand, come ad esempio tenere sulla mano il piccolo cervo virtuale di Burberry.

La mostra ha offerto un’anteprima dell’esperienza immersiva di shopping offerta da Luxury Pavilion, introducendo la visualizzazione 3D dei prodotti e la gamification multidimensionale.

Grazie alla tecnologia offerta da TMLP, i brand hanno implementato numerose tecnologie innovative, tra cui la visualizzazione interattiva del prodotto a 360 gradi, la possibilità di inserire degli elementi in realtà aumentata per provare i prodotti, la realizzazione di un FS in 3D (Valentino e Chopard), l’utilizzo di avatar digitali. Ad esempio Max Mara, utilizzando la realtà aumentata, ha fatto sì che i consumatori potessero interagire con la mascotte digitale del Brand, l’orsetto Teddy, e potessero fare anche dei selfie con esso direttamente tramite smartphone

La tecnologia consente anche ai clienti di esaminare da vicino i gioielli, (Gucci ad esempio ha implementato anch’esso la tecnologia del try-on offrendo ai consumatori la possibilità di provare un anello per individuarne la taglia giusta), di provare virtualmente i capi, ingrandire i prodotti e visualizzare gli articoli da ogni angolazione e in più dimensioni senza visori speciali o app aggiuntive richieste.

Uno dei principali eventi nel quale i brand mostrano le nuove tecnologie utilizzate sulle piattaforme di Alibaba, per attrarre i consumatori e incrementare le proprie vendite è il Double 11 o Singles’ Day, in quanto nato come ricorrenza per celebrare i single l’11 novembre. Durante l’11.11 dello scorso anno, oltre 70 marchi hanno presentato quasi 700 prodotti virtuali su Tmall, che per l’occasione è stata mostrata come una via della moda, affollata di avatar, lungo la quale i consumatori hanno potuto interagire ed entrare nelle boutique virtuali.

Servizi personalizzati ed esperienze digitali coinvolgenti

Gli strumenti e le tecnologie innovativi che LP offre, stanno definendo lo standard globale per le esperienze di lusso online e consentono ai marchi di dare risalto alla loro narrativa, offrendo servizi personalizzati ed esperienze digitali coinvolgenti che rendono il consumer journey completo e semplice e guidano i consumatori alla conversione e la fidelizzazione

Tmall Luxury Pavilion è stata la prima piattaforma in Cina a introdurre il Metaverso nel lusso ed è all’avanguardia nell’utilizzo di avatar e influencer virtuali, che grazie alle loro fattezze iperrealistiche e il loro aspetto paragonabile a quello di un essere umano, riescono ad offrire un’esperienza di acquisto unica anche online.

Il meta-human Timo

Tra questi, l’ultimo arrivato è il meta-human Timo, che guida il consumatore nell’esperienza di shopping e cura le mostre di digital collectibles dei luxury offerti dai brand sulla piattaforma. Timo affianca altri virtual influencer, che hanno spopolato in Cina come Dong Dong, avatar creato in occasione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, per connettersi con gli appassionati e avvicinarli alle innovazioni tecnologiche presentate dalla piattaforma, o Ayayi, famosa per i suoi capelli perlati e la sua personalità pacata, che le hanno permesso di raccogliere oltre un milione di follower sui social media.

Per quanto riguarda le ultime novità, Tmall Luxury Pavilion ha messo a disposizione una tecnologia che permette ai brand di offrire ai propri consumatori una sessione di shopping live 1-1, ricreando una sorta di sala VIP digitale proprio come nei negozi di lusso fisici, dove I consulenti professionisti del Brand possono mostrare nuovi prodotti ai clienti e persino assisterli mentre li provano virtualmente. Zegna e Ferragamo sono fra i brand italiani ad utilizzare questa tecnologia.

Inoltre LP ha digitalizzato l’assistenza post-acquisto come sartoria, pulizia, riparazione in modo che i clienti di lusso possano ricevere la stessa qualità di servizio online sulla piattaforma come nei negozi fisici.

