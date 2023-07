Ma quale “equo contributo”? Farà male all’industria dei media e dei contenuti

Il tema dell’equo contributo è uno dei temi più caldi e divisivi che hanno caratterizzato il dibattito negli ultimi mesi.

Si tratta, come noto, dell’iniziativa promossa dalle grandi Telco europee, affinché le piattaforme di grandi dimensioni, che sono i maggiori consumatori e beneficiari del traffico internet, contribuiscano anche loro agli investimenti necessari alla realizzazione delle reti di nuova generazione, uno dei grandi obiettivi digitali per il 2030 della Commissione europea.

Nel dibattito che si è acceso in questi mesi, a parere di chi scrive, il limite maggiore è stato fin qui quello di restringere la discussione a una sola parte del problema, quello dell’interconnessione, e in questo ambito al rapporto tra due soggetti – l’Internet Service Provider (telco) e il Content and Application Provider (very large platform) – senza tener conto di un contesto molto più ampio e complesso, che non riguarda più mercati tra loro distinti e separati, ma un vero e proprio ecosistema.

Per colmare tale vuoto, in questo contributo ci concentriamo sull’analisi della componente fin qui meno presente nel dibattito, relativa al mondo dei CAP.

Il mercato dei CAP

La pandemia ha rappresentato un momento chiave nella storia dei contenuti Internet, accelerando le tendenze preesistenti del settore e modificando i comportamenti legati all’intrattenimento. C’è una crescente competizione per il pubblico tra un campo affollato di fornitori di video in streaming, ma anche con altre forme di intrattenimento.

I social media attraggono e fidelizzano miliardi di clienti fornendo servizi video personalizzati, per lo più generati dagli utenti, con costi di produzione bassi o nulli. E il videogame, con il suo enorme fascino interattivo, è un contenuto molto attraente nella battaglia per l’attenzione e il tempo degli utenti.

Le persone hanno quindi a disposizione un maggior numero di opzioni a pagamento e gratuite per i servizi di streaming video e musicale; i videogiochi sono in crescita tra le generazioni e sempre più persone si rivolgono ai social media per l’intrattenimento e le notizie.

In questo contesto, il mercato è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, con i servizi di video on demand che rappresentano il principale motore..

Evoluzione del mercato VOD in Europa (€ Mln)

Fonte: ITMedia Consulting, 2023

Questa tendenza continuerà in Europa, insieme ad altri fattori chiave che guideranno il mercato dei contenuti e delle app.

L’innovazione tecnologica, in particolare, svolgerà un ruolo essenziale nella gestione del traffico del futuro – attraverso CDN, servizi cloud, AI ed Edge computing – facilitando l’espansione di un ambiente di consumo multischermo – sempre, ovunque e su qualsiasi dispositivo -, oltre ad aumentare la domanda di questi servizi da parte dei consumatori, necessaria per finanziare gli investimenti richiesti per implementare le infrastrutture di rete di ultima generazione, come FTTH, 5G e 6G.

In quanto grandi investitori nella creazione di contenuti, i CAP spendono anche una quantità significativa di denaro per migliorare la codifica e la compressione video, al fine di fornire contenuti di alta qualità senza utilizzare inutilmente la larghezza di banda. È nel loro interesse ridurre al minimo la congestione e fornire la migliore esperienza utente, se vogliono che i consumatori utilizzino il loro servizio.

Allo stesso tempo, i CAP continuano ad aumentare la spesa per la creazione e la produzione di contenuti televisivi originali. Questo avviene nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e i primi segnali di maturità del mercato, che dovrebbero portare a una riduzione della crescita del traffico nei prossimi anni.

Tra il 2022 e il 2027, si prevede che Disney+ aumenterà i suoi investimenti annuali in contenuti originali dell’82,8%. Nello stesso periodo, Amazon Prime Video dovrebbe aumentare di quasi il 70%, Netflix del 43% e Paramount del 33%. Ciò significa uno spostamento degli investimenti in contenuti verso lo streaming, dal momento che si prevede che le emittenti commerciali e i servizi lineari ridurranno la spesa in contenuti originali al tasso più alto nei prossimi cinque anni.

Spesa globale in contenuti, 2022-2027

Fonte: Ampere Analysis, 2022

Tornando all’Europa, lo streaming ha raggiunto livelli estremi a causa delle chiusure globali durante i primi giorni della pandemia. Questa tendenza è diventata permanente e lo streaming è ormai un elemento standard nelle case dei consumatori. Ciò ha avuto un impatto anche sulla creazione di contenuti, poiché la produzione originale europea è cresciuta nel tempo e ha continuato a farlo anche durante la pandemia, grazie soprattutto agli investimenti dei grandi CAP.

Investimenti in contenuti originali europei, € Mld

Fonte: Ampere Analysis, 2023

Tuttavia, in una prospettiva più a lungo termine, gli investimenti dei global streamer non hanno sostituito quelli dei broadcaster. Al contrario, i broadcaster hanno aumentato i loro investimenti, almeno fino alla pandemia, più velocemente di quanto non facessero prima dell’ingresso degli streamer globali sul mercato europeo. Di conseguenza, mentre gli investimenti globali sono cresciuti, la quota degli streamer è aumentata rapidamente fino a raggiungere il 16% e si prevede che questa tendenza aumenti nei prossimi anni.

Source: European Audiovisual Observatory, 2023

La spesa per i contenuti locali nei nuovi mercati è stata fondamentale nelle strategie delle piattaforme di streaming per spingere la crescita degli abbonati e ha creato opportunità per la creazione di posti di lavoro locali e lo sviluppo economico. Gli investimenti in contenuti locali sono importanti perché aumentano il mercato totale indirizzabile.

Di conseguenza, in questo ambiente dinamico e competitivo, nessuno chiede un prezzo di compensazione regolamentato, e quindi più alto, per ottenere più soldi dai grandi PAC (Netflix, Apple, Amazon PV) sui propri prodotti.

Sta accadendo esattamente il contrario: l’aumento della domanda di questi contenuti sta spingendo i grandi CAP a investire sempre di più in questi contenuti (serie, film, sport, ecc.) e a dare all’industria dei contenuti sempre più risorse, portando all’esplosione dei servizi di streaming video, con grandi vantaggi per tutti, produttori, creatori di contenuti, distributori e consumatori.

Il prevedibile impatto economico

In questo senso, un ulteriore rischio dell’interconnessione regolamentata sarebbe quello di incidere negativamente sulla diversità dei prodotti, sui prezzi per gli utenti finali e, in ultima analisi, sull’altissima qualità dei servizi.

Il prevedibile impatto economico sull’ecosistema digitale

Fonte: elaboration ITMedia Consulting su Wik Consult

Ne discende che la proposta di equo contributo può produrre effetti negativi sul mercato dei contenuti, dal momento che maggiori costi di interconnessione significherebbero infatti prezzi più alti per la fornitura di contenuti all’utente finale o meno risorse economiche da investire in contenuti, che a loro volta determinerebbero meno contenuti disponibili o contenuti di qualità inferiore.

A rimetterci, inoltre, non solo l’industria creativa, ma anche il consumatore, l’altro elemento mancante nel dibattito attuale.

In definitiva, l’equo contributo non sarebbe solo irrazionale dal punto di vista economico, ma, come già sottolineato da altri (vedi l’Associazione video tedesca Vaunet), anche inaccettabile dal punto di vista sociale, perché metterebbe a rischio l’attuale alta qualità dell’offerta mediatica in Europa e, in ultima analisi, il pluralismo dei media, uno dei principali obiettivi che l’Unione Europea intende salvaguardare.

Note