Blockchain in sanità: come cambia la gestione di dati e farmaci

La digitalizzazione della sanità rappresenta una delle principali sfide dei sistemi sanitari moderni. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la crescente quantità di dati prodotti ogni giorno impongono alle strutture sanitarie di adottare tecnologie sempre più avanzate per migliorare la qualità dell’assistenza e ottimizzare i processi.

Negli ultimi anni la blockchain è emersa come una delle tecnologie più promettenti in questo scenario. Sebbene sia spesso associata alle criptovalute, il suo potenziale va ben oltre il settore finanziario. Grazie alla capacità di registrare informazioni in modo distribuito, immutabile e verificabile, può contribuire a risolvere alcune delle principali criticità che caratterizzano oggi il sistema sanitario: frammentazione dei dati, difficoltà di interoperabilità, rischio di contraffazione dei farmaci, sicurezza informatica e gestione del consenso dei pazienti.

L’obiettivo non è sostituire le infrastrutture informatiche esistenti, ma renderle più affidabili, interoperabili e trasparenti. Per questo motivo governi, aziende farmaceutiche, ospedali e istituzioni internazionali stanno sperimentando numerose applicazioni basate sulla blockchain.

La trasformazione digitale della sanità

Negli ultimi anni il settore sanitario ha investito significativamente nella digitalizzazione dei servizi. Cartelle cliniche elettroniche, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), ricette digitali, telemedicina e sistemi di monitoraggio remoto sono ormai strumenti sempre più diffusi.

Questa trasformazione ha prodotto enormi quantità di dati clinici. Ogni paziente genera informazioni provenienti da visite specialistiche, ricoveri, esami diagnostici, dispositivi indossabili, applicazioni mobili e piattaforme di telemedicina.

Il vero problema non riguarda tanto la disponibilità dei dati quanto la loro gestione.

Spesso le informazioni rimangono distribuite tra ospedali diversi, laboratori di analisi, medici di medicina generale, specialisti e strutture private, con sistemi informatici che non comunicano efficacemente tra loro. Il risultato è una duplicazione delle informazioni, difficoltà di accesso e maggior rischio di errori.

La blockchain può rappresentare uno strumento utile per migliorare la fiducia e l’integrità di questi flussi informativi.

Come la blockchain può migliorare la gestione dei dati sanitari

La blockchain è un registro distribuito nel quale ogni operazione viene validata dai partecipanti alla rete e registrata in modo permanente.

Nel contesto sanitario non significa archiviare direttamente tutte le cartelle cliniche sulla blockchain. Una soluzione di questo tipo sarebbe inefficiente e potrebbe creare problemi di conformità normativa.

L’approccio più adottato consiste invece nel conservare i dati sanitari nei tradizionali database ospedalieri, registrando sulla blockchain soltanto gli identificativi crittografici (hash), i riferimenti ai documenti e i log relativi agli accessi.

In questo modo la blockchain svolge il ruolo di “registro notarile digitale”, certificando l’integrità delle informazioni senza esporre direttamente dati sensibili.

Se un documento clinico venisse modificato in modo non autorizzato, il suo hash non corrisponderebbe più a quello registrato sulla blockchain, rendendo immediatamente rilevabile qualsiasi alterazione.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’interoperabilità

Uno degli ambiti nei quali la blockchain potrebbe offrire maggior valore riguarda il Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’obiettivo del FSE è raccogliere in un unico ambiente digitale la storia clinica del paziente, rendendo disponibili informazioni aggiornate ai professionisti autorizzati.

Tuttavia, nella pratica esistono ancora differenze significative tra le diverse regioni e tra i vari sistemi informatici utilizzati dalle strutture sanitarie.

La blockchain potrebbe facilitare l’interoperabilità senza imporre un unico database centralizzato.

Ogni ospedale continuerebbe a gestire i propri archivi, mentre la blockchain garantirebbe una “fonte comune di verità” riguardo all’esistenza dei documenti, ai loro aggiornamenti e ai soggetti autorizzati ad accedervi.

Il paziente diventerebbe inoltre il principale controllore delle autorizzazioni, potendo concedere o revocare l’accesso ai propri dati secondo regole definite.

Privacy e protezione dei dati

Quando si parla di dati sanitari, la protezione della privacy rappresenta un requisito imprescindibile.

Le informazioni relative allo stato di salute rientrano infatti tra le categorie particolari di dati personali disciplinate dal GDPR e richiedono livelli elevati di sicurezza.

A prima vista potrebbe sembrare che blockchain e GDPR siano incompatibili. In realtà la situazione è più articolata.

La maggior parte dei progetti sanitari utilizza blockchain permissioned, ovvero reti private alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti autorizzati.

Inoltre, i dati clinici veri e propri rimangono archiviati off-chain, mentre sulla blockchain vengono registrate esclusivamente informazioni crittografiche necessarie a garantire autenticità, tracciabilità e integrità.

Questo modello consente di ridurre significativamente i rischi legati alla protezione dei dati personali.

Smart contract per il consenso informato

Un’altra applicazione particolarmente interessante riguarda la gestione del consenso informato.

Oggi il consenso del paziente viene spesso raccolto attraverso moduli cartacei oppure sistemi informatici centralizzati.

Gli smart contract consentono invece di automatizzare questo processo.

Il paziente può autorizzare, modificare o revocare l’accesso ai propri dati sanitari attraverso procedure digitali trasparenti e verificabili.

Ogni modifica viene registrata sulla blockchain, creando una cronologia completa delle autorizzazioni concesse.

Ciò aumenta la trasparenza e semplifica le attività di audit e controllo.

La lotta ai farmaci contraffatti

Uno dei problemi più rilevanti a livello globale riguarda la diffusione dei medicinali contraffatti.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune aree del mondo una quota significativa dei farmaci in commercio può risultare falsificata o non conforme agli standard di qualità.

Le conseguenze sono gravissime sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello economico.

La blockchain può contribuire a contrastare questo fenomeno registrando ogni fase della filiera produttiva.

Dalla produzione al confezionamento, dal trasporto fino alla consegna presso farmacie e ospedali, ogni passaggio può essere certificato in modo permanente.

Attraverso un semplice QR Code, farmacisti e consumatori possono verificare l’origine del prodotto, la provenienza dei lotti e l’intera cronologia della distribuzione.

Questo rende molto più difficile l’introduzione di medicinali contraffatti nella filiera ufficiale.

Supply chain farmaceutica

Le catene di approvvigionamento farmaceutiche sono tra le più complesse al mondo.

Produttori di principi attivi, aziende farmaceutiche, distributori, grossisti, trasportatori, farmacie e strutture ospedaliere partecipano a una rete internazionale estremamente articolata.

Ogni errore nella gestione della documentazione può generare ritardi, inefficienze e rischi per i pazienti.

La blockchain permette di condividere una versione unica e verificabile delle informazioni tra tutti gli operatori autorizzati.

In presenza di un richiamo di un lotto difettoso, ad esempio, diventa possibile identificare rapidamente i prodotti coinvolti e localizzarli lungo l’intera filiera.

Ricerca clinica e sperimentazioni

La ricerca farmaceutica produce enormi quantità di dati.

Durante una sperimentazione clinica è fondamentale garantire che risultati, protocolli e documentazione non vengano alterati.

La blockchain consente di certificare ogni modifica effettuata durante il processo di ricerca, aumentando l’affidabilità scientifica degli studi.

Università, centri di ricerca, autorità regolatorie e aziende farmaceutiche possono così condividere informazioni verificabili riducendo il rischio di manipolazioni.

Telemedicina e dispositivi indossabili

L’espansione della telemedicina e dei wearable device sta modificando profondamente il rapporto tra paziente e sistema sanitario.

Smartwatch, sensori medici e dispositivi di monitoraggio raccolgono continuamente parametri come frequenza cardiaca, glicemia, pressione arteriosa e livelli di ossigenazione.

Questi dati possono essere integrati nei sistemi clinici attraverso piattaforme blockchain che ne certificano provenienza e integrità.

Ciò consente ai medici di disporre di informazioni affidabili per monitorare l’evoluzione delle patologie croniche anche a distanza.

Intelligenza artificiale e blockchain

L’intelligenza artificiale necessita di grandi quantità di dati affidabili per addestrare modelli predittivi.

La blockchain può contribuire a garantire che tali dati siano autentici, tracciabili e non alterati.

L’integrazione tra AI e blockchain potrebbe favorire lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni cliniche sempre più accurati, mantenendo al contempo elevati standard di trasparenza e responsabilità.

Le sperimentazioni nel mondo

Numerosi Paesi stanno già sperimentando applicazioni blockchain in ambito sanitario.

Negli Stati Uniti diversi ospedali hanno avviato progetti pilota per la gestione delle cartelle cliniche e della supply chain farmaceutica.

In Europa la Commissione europea sostiene iniziative dedicate all’interoperabilità dei dati sanitari e allo sviluppo dello European Health Data Space, un’infrastruttura che punta a facilitare la condivisione sicura delle informazioni tra gli Stati membri.

Anche grandi aziende farmaceutiche stanno investendo in piattaforme blockchain per migliorare la tracciabilità dei medicinali e la gestione della documentazione regolatoria.

Il quadro normativo europeo

L’adozione della blockchain in sanità deve necessariamente confrontarsi con un quadro normativo articolato.

Il GDPR continua a rappresentare il principale riferimento per la protezione dei dati personali.

Parallelamente, il regolamento eIDAS 2 favorirà lo sviluppo delle identità digitali europee, elemento essenziale per l’autenticazione sicura di pazienti e operatori sanitari.

Anche il Data Act e lo European Health Data Space contribuiranno a definire nuove modalità di condivisione e utilizzo dei dati sanitari, promuovendo interoperabilità, innovazione e tutela dei diritti dei cittadini.

Le sfide ancora aperte

Nonostante il grande potenziale, la diffusione della blockchain nella sanità incontra ancora alcuni ostacoli.

Tra questi figurano i costi di implementazione, la necessità di standard condivisi, la formazione del personale sanitario, l’integrazione con i sistemi informativi esistenti e la definizione di modelli di governance adeguati.

Occorre inoltre evitare il rischio di considerare la blockchain come una soluzione universale. In molti casi altre tecnologie possono risultare più semplici ed economiche. La scelta deve quindi partire sempre da un’analisi concreta delle esigenze operative.

Uno sguardo al futuro

La sanità del prossimo decennio sarà sempre più digitale, distribuita e orientata ai dati. In questo scenario la blockchain non sostituirà gli attuali sistemi informativi, ma potrà rafforzarne sicurezza, affidabilità e trasparenza.

Cartelle cliniche interoperabili, consenso digitale gestito automaticamente, tracciabilità completa dei farmaci, certificazione delle sperimentazioni cliniche e maggiore controllo da parte dei pazienti rappresentano alcune delle applicazioni più promettenti.

Affinché questo potenziale si traduca in benefici concreti sarà però necessario accompagnare l’innovazione tecnologica con standard condivisi, investimenti nelle competenze digitali e un quadro normativo capace di favorire lo sviluppo senza compromettere la tutela dei dati personali.

La blockchain, da sola, non risolverà tutti i problemi della sanità. Integrata correttamente con le altre tecnologie digitali, può però diventare uno degli strumenti chiave per costruire un sistema sanitario più efficiente, trasparente e centrato sul cittadino.