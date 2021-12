Green pass, le FAQ: risposte a tutte le domande - Agenda Digitale

Come si ottiene il green pass, dove va usato, come impatta sul lavoro, i trasporti?

Con l’aiuto degli esperti SEO di Digital360 analizzato le principali domande che gli italiani si stanno facendo in queste ore. Ecco le risposte.

Come si ottiene il green pass

Il green pass, o certificato verde, si ottiene gratuitamente e generata in modo automatico, in tre modi:

facendo il vaccino e in quel caso dura per nove mesi dal completamento del ciclo; facendo il tampone anche quello rapido, in farmacia con esito negativo; se guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti (ossia dura sei mesi dalla guarigione).

Come vedere se il green pass è valido

Il cittadino può fare una verifica sull’app Io, cliccando su “dettagli”, trovando la validità sui “Dati Vaccino”, prima voce.

Il verificatore, invece, vede se il green pass è valido con l’app VerificaC19.

Quanto dura il green pass con tampone

Se molecolare 72 ore, se antigenico (rapido) 48.

Quanto dura il green pass vaccinale

Al momento, 12 mesi. Dal 15 dicembre 2021, si ridurrà a 9 mesi dalla data di somministrazione.

Qual è la modalità di controllo del green pass

Automatica, attraverso l’app VerificaC19, inquadrando il QRCode dell’utente.

Chi può chiedere di esibire il green pass

Gli esercenti di un esercizio pubblico, aperto al pubblico, al chiuso (come ristoranti, palestre, centri estetici, ecc.)

Più in generale nei seguenti settori:

Come si chiama l’app per controllare il Green Pass

VerificaC19

Cos’è il super green pass

A novembre il Governo, contro la recrudescenza dei contagi covid, ha istituito il super green pass, ottenibile solo con vaccino e guarigione. Niente tampone, insomma, a differenza del pass normale.

WHITEPAPER Telemedicina: come attivare una valida rete ospedale-medici-territorio Sanità

Quando esce il decreto super green pass

Il decreto super green pass è uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 282, di venerdì 26 novembre.

Come si ottiene il super green pass

Per il super green pass bisogna essere vaccinati o essere guariti. Rispettivamente il super green pass dura nove e sei mesi (stessa durata del pass). Non conta insomma il tampone.

Quando si applica il super green pass

Il super green pass è in vigore ovunque in Italia fino al 15 gennaio; dopo solo in area gialla, arancione, rossa.

Dove serve il super green pass

Il super green pass serve per:

Spettacoli come cinema, teatro, concerti

Eventi sportivi

Ristoranti (al chiuso)

Feste e discoteche

Dove non serve il super green pass

Il super green pass non serve per:

viaggiare su mezzi pubblici come bus, treni, aerei (basta il pass normale)

lavorare (basta il pass normale)

cerimonie civili e religiose e relative feste (basta il pass normale)

Musei, mostre (basta il pass normale)

Ovunque non serva il green pass normale, come i supermercati, negozi al dettaglio

Dove basta il tampone e quindi il Green Pass base

Al momento, ai matrimoni, cresime, battesimi e relative feste, musei, e mostre basta il green pass base (non serve il super green pass).

Chi ha l’obbligo vaccinale

Ad oggi, l’obbligo vaccinale sussiste per i sanitari e gli operatori delle RSA, residenze per anziani.

Dal 15 dicembre, è prevista un’estensione per le seguenti categorie:

personale amministrativo della sanità

docenti e personale amministrativo della scuola

militari

forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria

personale del soccorso pubblico

Come funziona la consegna del green pass al datore di lavoro

Con una richiesta da parte del lavoratore il quale decide di avvalersi della facoltà, prevista per legge n. 165, del 19 novembre 2021, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.

Chi può lavorare senza green pass

Nessuno.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Verificare il possesso del green pass.

Chi controlla il green pass al datore di lavoro

Un suo delegato

Chi controlla il green pass in azienda

L’addetto alle verifiche regolarmente designato.

Cosa succede se scade il green pass durante l’orario di lavoro

Nulla, quel giorno il lavoratore può continuare a lavorare.

Chi lavora in negozio deve avere il green pass?

Si, come tutti i lavoratori.

Cosa fare se un dipendente non ha il green pass

Se il dipendente viene controllato all’ingresso, lo si invita a tornare a casa. Se il dipendente lo si verifica durante l’orario di lavoro, a seconda dei Protocolli di sicurezza aziendali, lo si segnala all’Ufficio preposto per i provvedimenti del caso, tra cui la comunicazione alla Prefettura.

Chi ha un’attività commerciale deve avere il green pass

Si.

Quali lavoratori devono avere il green pass

Tutti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori.

Su quali treni non è obbligatorio il green pass

Ad oggi, su tutti i mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale. Dal 6 dicembre scatta l’estensione del Green Pass su tutti i mezzi di trasporto: pubblici, autobus anche locali, metropolitana, treni, aerei, navi e traghetti, funivie, cabinovie e seggiovie.

Cosa succede se sali sul treno senza green pass

Nulla, nella misura in cui non si viene controllati a quel punto scattano le sanzioni amministrative previste per la violazione dell’obbligo.

Chi controlla il green pass sugli autobus

La procedura dei controlli è ancora da definire, per quanto la stessa parrebbe demandata alle Prefetture.

@RIPRODUZIONE RISERVATA