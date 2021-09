Green pass per i lavoratori: regole e problemi da sciogliere - Agenda Digitale

Il Decreto Legge approvato nel Consiglio dei ministri del 16 settembre (ora sulla Gazzetta Ufficiale) costituisce l’ultimo tassello della progressiva estensione dell’obbligo di utilizzo del Green Pass, che ora impone il certificato verde COVID alla stragrande maggioranza dei lavoratori italiani.

Il decreto conclude il percorso iniziato con il D.L. 111/2021, che ha imposto l’obbligo del certificato verde per il settore scolastico e per i trasporti a lunga percorrenza, di fatto trasformando uno strumento inizialmente pensato per regolamentare gli accessi a situazioni ludico/ricreative in un “lasciapassare” necessario per attività fondamentali come l’accesso all’istruzione ed al lavoro.

Sono però purtroppo numerose le incertezze in cui il Governo lascia gli operatori e la tecnica legislativa che, ancora una volta, lascia a desiderare.

L’obbligo green pass impatta infatti su tutte le aziende pubbliche e private.

I nuovi obblighi green pass ai lavoratori – settore pubblico

Dal 15 ottobre al 31 dicembre per accedere ai luoghi di lavoro nella Pubblica Amministrazione tutto il personale (inclusi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni) dovrà munirsi di Green Pass.

Chi non ce l’ha è considerato assente ingiustificato dal primo giorno e perde stipendio, ma non rischia né sospensione né licenziamento né altre conseguenze disciplinari.

La norma fa riferimento all’accesso ai luoghi di lavoro evidentemente intendendo con ciò il luogo “fisico” di lavoro del personale, con esclusione quindi di tutti i dipendenti in smart working (fatto salvo per i giorni in cui questi accederanno fisicamente al luogo di lavoro). Sebbene questa interpretazione sembri ovvia alla luce dello spirito della normativa (e delle denunciate ragioni sanitarie della misura (“al fine di prevenire la diffusione dell’infezione SARS-CoV-2”) l’infelice formulazione letterale della normativa (il “luogo di lavoro” può essere inteso anche l’abitazione da cui lavora il dipendente in lavoro agile) ha fatto sorgere dei dubbi anche su questo punto.

I nuovi obblighi green pass ai lavoratori – settore giustizia

Sempre nel periodo che va dal 15 ottobre al 31 dicembre il Green Pass sarà obbligatorio anche per tutto il personale del settore giustizia (esclusi solo avvocati difensori, periti).

L’accesso in violazione delle nuove disposizioni è, in questo caso, sanzionato anche disciplinarmente, e l’assenza dall’ufficio per mancata esibizione di un valido certificato vaccinale è considerata, anche qui, assenza ingiustificata.

Anche qui è prevista la medesima sanzione introdotta per il resto del settore pubblico nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di valida certificazione verde.

Per i magistrati onorari le conseguenze sono le più gravose in quanto alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sospensione nel caso di accesso senza Green Pass e al protrarsi dell’assenza per oltre 30 giorni (sia che questa derivi dalla sospensione per accesso senza Green Pass, sia che derivi dall’impossibilità di accedere per mancanza di valida certificazione verde) comporta la revoca dell’incarico.

Le modalità di controllo, affidate in questo caso ai responsabili della sicurezza interna degli uffici giudiziari o a loro delegati, sono le medesime previste per il settore pubblico.

Esclusi dalle disposizioni in tema di Green Pass sono tutti i soggetti esterni che accedono al Tribunale, quindi avvocati, altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

La disposizione è intesa a chiarire che questi soggetti non sono considerati “collaboratori” della PA sulla base di contratti esterni, anche se l’accesso saltuario di questi soggetti agli uffici giudiziari avrebbe reso compatibile l’obbligo di Green Pass con una sottoposizione ad un tampone per aumentare la sicurezza sanitaria dell’ambiente Tribunale, ad oggi inevitabilmente soggetto ad una asimmetria fra personale del settore giustizia e tutti i soggetti che quotidianamente sono “ospiti” degli uffici giudiziari (anche se, va detto, la maggior parte di tali soggetti, verosimilmente inquadrati in un rapporto di collaborazione o lavoro dipendente, saranno comunque tenuti all’obbligo di esibire il Green Pass per accedere al loro luogo di lavoro).

I nuovi obblighi green pass ai lavoratori – settore privato

Anche per i lavoratori del settore privato, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere al posto di lavoro.

Assenti ingiustificati e senza retribuzione chi non ce l’ha; ma non si rischia licenziamento né sospensione (eccetto per aziende con meno di 15 dipendenti).

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato e la normativa ricalca quanto già visto per il settore pubblico, quindi l’obbligo si estende a collaboratori a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro) volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata.

Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre.

La verifica è affidata all’app Verifica C19 e avverrà (salvo sviluppi normativi o previsioni di piattaforme simili a quella sviluppata per il settore scuola) tramite smartphone o (come accade in alcune aziende) integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Anche qui è importante ricordare che, salvo novità normative (improbabili) non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

Nel ricalcare la disciplina per il settore pubblico, il decreto presta però il fianco alle critiche già viste, specie per il fatto che non è previsto un meccanismo di controllo “ordinario” del possesso del Green Pass in capo al datore di lavoro; il decreto prevede solo possibili linee guida della presidenza del consiglio per disciplinare i controlli.

Quanto invece alla possibilità di effettuare controlli dopo l’accesso ai luoghi di lavoro il decreto utilizza una formula diversa rispetto a quella prevista per il settore pubblico, affermando che la posticipazione del controllo ad un momento successivo rispetto all’accesso ai luoghi di lavoro può essere effettuata solo qualora non sia possibile effettuare i controlli al momento dell’accesso, riducendo in questo modo il rischio di strumentalizzazioni da parte del datore di lavoro delle modalità di controllo al fine di far comminare sanzioni ai dipendenti non muniti di regolare certificazione.

Lavoratori in aziende con meno di quindici dipendenti

Ulteriore disposizione che devia rispetto al quadro già visto per il settore pubblico è quella che prevede, per le imprese con meno di quindici dipendenti la possibilità, dopo che un dipendente non presenta il Green Pass per cinque giorni, di sostituire il dipendente con un altro, sospendendo per la durata del contratto il dipendente assente ingiustificato.

Lo strumento è però di efficacia ridotta e fa emergere le complessità gestorie che comporterà l’introduzione del Green Pass nelle aziende.

La sospensione per il lavoratore che non ha presentato il Green Pass per cinque giorni (che verosimilmente è già in grado di mettere in difficoltà una piccola impresa) può essere di durata massima di 10 giorni, rinnovabile una volta sola e comunque non può superare il 31.12.2021.

È evidente che trovare un sostituto per dieci giorni (in quanto dall’undicesimo giorno il lavoratore sospeso per mancanza di Green Pass potrebbe legittimamente tornare al lavoro) sia ben difficile (al netto delle difficoltà di reperire un lavoratore in brevissimo tempo secondo le esigenze aziendali) e che quindi è possibile che alcune piccole imprese preferiscano chiudere un occhio rispetto ai controlli pur di non perdere lavoratori essenziali per l’operatività aziendale.

I controlli e le sanzioni per i lavoratori senza green pass

Vedendo più nel dettaglio l’obbligo di verifica, questo è posto in capo ai datori di lavoro mentre per quanto riguarda i soggetti che collaborano con la PA sulla base di contratti esterni il controllo sarà anche a carico dei datori di lavoro dei soggetti loro sottoposti che accederanno ai luoghi di lavoro nella PA.

Il controllo può avvenire con le usuali modalità attraverso l’applicazione Verifica C19, ma è verosimile che per il settore pubblico verrà esteso il sistema già predisposto con la piattaforma unica per il controllo dei dipendenti del settore scolastico, che dovrebbe consentire un controllo più rapido (anche se va detto che la piattaforma è stata già oggetto di feroci critiche per il fatto che invece di alleggerire appesantirebbe gli oneri dei controllori, nonché di un esposto al Garante privacy).

Entro il 15 ottobre aziende pubbliche e private dovranno predisporre modalità operative per i controlli. Sanzioni da 400 a mille euro per chi non lo fa.

La normativa lascia poi scoperto un punto, più che di sostanza, di equità sociale, ovvero non pare previsto un meccanismo di controllo “ordinario” del possesso del Green Pass in capo al datore di lavoro (sebbene sia evidente che lo stesso sia soggetto all’obbligo e che le forze dell’ordine potranno verificare il rispetto della normativa anche in capo a quest’ultimo).

Il Governo, che, come vedremo, ha esteso opportunamente l’obbligo di Green Pass anche alla classe politica, avrebbe dovuto prevedere dei meccanismi di effettivo controllo del possesso di Green Pass anche in capo ai datori di lavoro (e conseguenze sanzionatorie dedicate) per evitare inutili attriti sociali.

Venendo alle modalità di controllo, queste dovranno essere definite dai datori di lavoro (il Governo, che qui avrebbe potuto promuovere formalmente una concertazione fra le parti sociali) preferisce lasciare al singolo datore di lavoro la definizione delle modalità di controllo, che potranno essere anche a campione (per evitare di influire sull’efficienza della macchina amministrativa) e dovranno di preferenza avvenire al momento dell’ingresso presso la sede aziendale.

Possibili linee guida per modalità organizzative

Il decreto prevede solo possibili linee guida - dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute - "per la omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

Governo ipocrita, obbligo vaccinale nascosto? Di fronte a questa estensione si sono sollevate numerosissime critiche, tra cui alcune indirizzate a censurare l’”ipocrisia” del governo che non avrebbe il coraggio di introdurre un obbligo vaccinale e preferirebbe “nascondersi” dietro il Green Pass. Questa critica è però da rifiutare in quanto in Italia anche i precedenti “obblighi” vaccinali sono stati imposti non con un classico obbligo imposto per legge (prevedendo ad esempio una sanzione pecuniaria se un cittadino non si vaccina o non vaccina i propri figli), bensì subordinando alla vaccinazione l’accesso a determinati servizi pubblici. Pretendere un vero e proprio “obbligo di legge” relativo alla vaccinazione è quindi antistorico oltre che difficile da giustificare in quanto in questo modo si eliminerebbe ingiustificatamente la possibilità di ricorrere ai tamponi per proseguire nell’attività lavorativa o nel proprio percorso formativo (possibilità che sebbene risulti difficile da attuare in concreto, specie nel lungo periodo, è pur sempre una alternativa che qualcuno potrebbe voler percorrere e che è irragionevole eliminare). Andremo verso un obbligo vaccinale per aziende private, tutti i lavoratori? Ciononostante l’ipotesi di un vaccino obbligatorio per le aziende private è da tempo valutato dal governo (così come un obbligo esteso a tutti i cittadini, non solo lavoratori), un po’ come avvenuto negli Usa (dove il vaccino è obbligatorio in quasi tutte le aziende, ossia quelle oltre 100 dipendenti, quelle pubbliche federali e per chi lavora con aziende federali). Il Governo ha comunicato che valuterà l’andamento dell’epidemia per decidere se limitarsi all’obbligo green pass, addirittura ridurlo o, andando in direzione opposta, estendere obbligo vaccinale.

Conseguenze di assenza ingiustificata

Opportunamente il Governo prescrive che da assenza ingiustificata o (per aziende con meno di 15 dipendenti) dalla sospensione non possano derivare conseguenze disciplinari né il licenziamento del dipendente.

Il decreto trascura però di disciplinare le conseguenze civili dell’assenza. Sebbene infatti la disciplina normativa sembri “totalizzante”, escludendo per il lavoratore conseguenze diverse da quelle normate, ciò non toglie che il silenzio del decreto sulle conseguenze civili dell’assenza ingiustificata del lavoratore potrebbe aprire la strada ad un contenzioso risarcitorio (nel caso in cui all’assenza del lavoratore in un giorno specifico faccia seguito un danno per l’amministrazione).

Se invece il personale riesce ad accedere ai luoghi di lavoro senza Green Pass e venga “sorpreso” sul luogo di lavoro sprovvisto della certificazione, dovrà versare una sanzione da € 600 a € 1.500.

Chi controlla in azienda i green pass dei lavoratori e come

Anche qui la normativa sembra “rimettere” al datore di lavoro la scelta se sanzionare o meno i dipendenti in quanto la normativa prescrive che il datore di lavoro deve solo “di preferenza” effettuare i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e può quindi scegliere di “spostare” il controllo ad un momento successivo rispetto all’accesso ai luoghi di lavoro, momento in cui però sarà necessario anche comminare la sanzione al dipendente.

Anche qui il decreto avrebbe potuto precisare con maggior dovizia di particolari i casi in cui il controllo può essere effettuato dopo l’accesso ai luoghi di lavoro, evitando così possibili strumentalizzazioni.

Come anticipato, il comma 11 di quello che diventerà il neo introdotto art. 9 quinques del D.L. 52/2021, estende l’obbligo del Green Pass anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, escludendo però le sanzioni nel caso di accesso senza Green Pass e, ovviamente, le conseguenze in tema di assenza e sospensione dalla prestazione lavorativa.

Green pass obbligatorio e smart working

Come detto chi è in smart working non è tenuto ad avere il green pass e quindi può lavorare comunque. Tuttavia non avere il pass non dà diritto automatico ad andare in smart working, che comunque andrà concordato con l’azienda. Lo smart working non è quindi una scorciatoia per lavorare anche se non si ha il green pass.

Guariti da Covid, cosa cambia sulle modalità per ottenere il Green Pass

Un punto in cui il decreto fa invece chiarezza è quello relativo ai requisiti per ottenere il Green Pass.

Il decreto risolve infatti il “nodo” del Green Pass “ibrido” per vaccinazione con successiva guarigione, prescrivendo il rilascio del Green Pass ai guariti già vaccinati per una durata di 12 mesi dalla guarigione.

Sempre per i guariti (ma stavolta prima di ricevere il vaccino) è previsto ora il rilascio del Green Pass al ricevimento della prima dose di vaccino (senza dover attendere 15 giorni) dando così senso ad un aggiornamento normativo rivolto ai guariti che prima rimaneva privo di senso logico (per i guariti era prescritto con apposita normativa il rilascio della certificazione verde dopo 15 giorni dalla vaccinazione, disposizione che quindi non aveva senso di esistere essendo evidente che, anche in sua assenza, si sarebbe applicata la normativa generale).

La legge 126 del 2021, chiarimenti per ristoranti

Nel frattempo, sulla G.U. del 16 settembre scorso è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 105/2021 (quello che ha esteso il Green Pass a ristoranti, musei, piscine, palestre, sale scommesse, concorsi, etc.) ovvero la Legge n. 126 del 2021.

Nella legge di conversione sono contenute alcune modifiche ed utili precisazioni (alcune già oggetto di interventi tramite “FAQ” sul sito del Viminale) riguardo al funzionamento del Green Pass in specifiche situazioni.

La normativa sul Green Pass, infatti, nonostante il peso centrale che sta assumendo nel dibattito politico e nella vita degli italiani, continua ad essere “vittima” di interventi normativi di qualità non all’altezza dell’importanza della normativa, problema che solo in parte può trovare giustificazione con l’urgenza di emanare queste misure.

Così, ad esempio, nella legge di conversione del D.L. abbiamo la precisazione che la normativa che impone il Green Pass per accedere ai tavoli al chiuso dei ristoranti non si applica ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Per quanto riguarda i centri termali viene invece escluso l’obbligo di Green Pass “per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche”.

I nodi aperti

Quindi il Parlamento dimentica di risolvere il problema delle linee guida in tema di fiere, sagre, convegni e congressi, previste dall’art. 7 D.L. 52/2021 per individuare i “particolari eventi” in cui sia obbligatorio il Green Pass, che ad oggi non esistono, rendendo di fatto l’obbligo di Green Pass per questi eventi più virtuale che reale, ma la Legge 126 del 2021 glissa sul problema e introduce nel corpo del D.L. 105/2021 una disposizione in merito alle sagre che già era stata introdotta in un’apposita FAQ del Viminale e che recita: “Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 [..] per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni [..] si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi”.

Un’ulteriore disposizione problematica è inserita all’art. 4 del D.L. 105/2021, che a sua volta modifica l’art. 2 bis del D.L. 52/2021 stravolgendone le finalità.

L’art. 2 bis del D.L. 52/2021 è infatti rivolto a normare gli accessi alle strutture ospedaliere degli accompagnatori di pazienti non COVID, la Legge 126/2021 introduce in questa normativa un inciso di questo tenore: “Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare”.

A quanto è dato capire quindi l’art. 2 bis ora disciplina anche l’accesso al pronto soccorso dei soggetti che necessitano di cure (e non più degli accompagnatori) imponendo agli stessi (che siano muniti di Green Pass o meno) di sottoporsi ad un tampone prima di ricevere le cure.

La normativa evidentemente ha l’obiettivo di evitare il diffondersi di contagi fra il personale sanitario, ma avrebbe meritato migliore collocazione ed approfondimento, anche perché il Ministero della Salute ha adottato precise linee guida sul triage di pronto soccorso, con codici numerici e colori, che avrebbero potuto essere agganciati alla normativa (o collocati in successive linee guida del Ministero della Salute) per dare un indirizzo più preciso ad operatori sanitari e soggetti che accedono al pronto soccorso (che magari, conoscendo nel dettaglio le norme e sapendo di doversi sottoporre ad un tampone, potrebbero scegliere per evitare un sovraccarico delle risorse del pronto soccorso e/o di perdere tempo per sottoporsi al tampone presso la struttura sanitaria, potrebbero decidere di sottoporsi ad un tampone prima di accedere al pronto soccorso).

Ulteriore novità è quella, peraltro già avallata dal Comitato tecnico scientifico, di estendere la validità del certificato vaccinale ai fini del Green Pass a dodici mesi.

Abbiamo, infine, la rassicurante precisazione che “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato” (come peraltro già emergeva dalla normativa precedente e come richiesto apertamente dal Garante privacy sin dalla prima analisi del D.L. 52/2021).

Green pass lavoratori, prospettive

Quello dell’ultimo decreto costituisce probabilmente l’ultimo stadio evolutivo del fenomeno Green Pass, con l’Italia che ha introdotto una disciplina inedita a livello globale e ha puntato con assoluta decisione sul Green Pass (e, di fatto, sul vaccino, essendo difficile, per quanto ci si impegni, gestire con tamponi un accesso quotidiano ai luoghi di lavoro).

Se da alcuni la misura è accolta con favore perché finalmente potrebbe consentirci di uscire da questa bolla irreale che tutti speravamo finisse molto tempo fa, da altri la stessa è vista con preoccupazione perché sintomo di una deriva non disponibile al dialogo ed alla tutela della libertà di scelta in ambito sanitario.

Se si è arrivati a questo passo per gradi è, peraltro, evidente che nemmeno per chi ci governa questo è stato uno sviluppo facile e auspicabile, ma che anzi si è sperato fino all’ultimo di poter evitare una simile misura.

Tamponi 72 ore

Tant’è che il Governo ha avallato l’idea di estendere la validità dei tamponi a 72 ore dall’effettuazione, novità contenuta nella conversione di un decreto di settembre e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a ottobre.

Rendendo così più praticabile la strada della sostituzione del vaccino con i test antigenici, che verranno proposti a prezzi calmierati per lo stesso motivo.

Va poi ricordato che, ovviamente, l’obbligo di Green Pass non tocca i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per età o per condizioni mediche che suggeriscono di evitare la vaccinazione.

Sul punto la normativa attuale (Circ. Min. Sal. 04.08.2021) consente di emettere certificati di esenzione fino al 30 settembre. È quindi necessario che il Governo lavori a pieno ritmo per uscire dal regime transitorio delle certificazioni di esenzioni cartacee prima dell’entrata in vigore del Green Pass per il mondo del lavoro, digitalizzando anche questi certificati di esenzione così come il loro controllo.

