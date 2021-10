Linee guida Green Pass PA, troppi problemi per aziende e dipendenti - Agenda Digitale

Le disposizioni sul green pass per la PA, ora nella bozza di linee guida a firma ministro della PA e Salute, mi sembra vadano contro le ragioni della normativa. E susciteranno molti problemi, ad aziende e dipendenti.

Controsenso obbligo green pass in smart working

Partiamo dall’obbligo di fatto ad avere green pass anche in smart working per evitare elusione della norma. Sappiamo tutti che il Green Pass obbligatorio ha lo scopo di alimentare la campagna vaccinale e l’obiettivo del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro serve alla la prevenzione del contagio, quindi, se colloco in smart working un dipendente senza Green Pass (ovviamente senza che questo possa essere imposto al datore di lavoro) sto soddisfacendo i requisiti della legge perché prevengo il contagio lasciando a casa il dipendente (che non metterà così in pericolo i colleghi).

Altra questione poi è individuare la sanzione per questa prosecuzione del rapporto in smart working, sanzione che secondo me è ben difficile individuare.

Sbagliato limitare i controlli a verifiche post ingresso

Mi pare poi sbagliato limitare i controlli a campione alle verifiche post ingresso del lavoratore in azienda; per evitare code sarebbe possibile fare controlli a campione al momento dell’ingresso.

Tra l’altro qui si crea il cortocircuito per cui alle PA viene “suggerito” di fare controlli a campione finché non verranno attivati i sistemi di controllo automatizzati (stile scuola).

Ricadute anche su settore privato

Per il settore privato, che magari ricaverà indicazioni da queste linee guida, non essendo disponibili tali applicativi, ci sarà la tentazione di prediligere i controlli a campione post ingresso solo per evitare code e ritardi, ma questo comporta il fatto che il datore potrebbe strumentalmente usare i controlli a campione per aggiungere alla sanzione dell’assenza ingiustificata la sanzione pecuniaria, e quindi chiunque verrà sanzionato potrà opporre le sanzioni facendosi forza della possibile discriminazione di cui è stato vittima (supposta discriminazione che, è facile prevedere, farà breccia nei Giudici di Pace che saranno chiamati a decidere sul punto).

Problemi nel controllo esenzione

Non condivido poi minimamente il tipo di controllo riservato ai certificati di esenzione, che comporta un trattamento dati sterminato (dal soggetto, al medico del lavoro, che comunica al datore, il quale di rimando lo comunica a tutti i delegati ai controlli e di lì a tutti i dipendenti quando inizieranno a notare che uno di loro viene sistematicamente escluso dalle operazioni di verifica).

