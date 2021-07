Green pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto, tutto sul nuovo decreto

Ormai anche in Italia il green pass diventa obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato il 22 luglio.

Ed è solo il primo passo delle evoluzioni delle cosiddette certificazioni Covid (il nome ufficiale del green pass) in Italia e in Europa e delle varie possibili limitazioni all’accesso a esercizi, trasporti ed eventi per chi non fosse in possesso di tali certificati.

Il nuovo decreto impone il green pass con almeno una dose per varie attività, tra cui:

palestre

teatri, musei, cinema, mostre

fiere, convegni, fiere

parchi tematici, parchi divertimento

sale gioco, sale scommesse, sale bingo

concorsi pubblici

ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone)

Confindustria sta anche trattando con il Governo per imporlo sui luoghi di lavoro e da settembre potrebbe scattare un obbligo anche per mezzi pubblici di ogni tipo (aerei, treni, metro, bus).

Il Green pass è obbligatorio in Italia

Il green pass sarebbe già obbligatorio da luglio in qualche misura, ma solo per pochissime situazioni, perlopiù legate a viaggi all’estero. Il decreto impone nuovi e pesanti obblighi per l’Italia.

WHITEPAPER Telemedicina: come attivare una valida rete ospedale-medici-territorio Sanità

Già da molti mesi, in particolare, alcune attività sono variamente limitate da disposizioni nazionali che prescrivono la sottoposizione a tamponi positivi o a periodi di quarantena obbligata.

Ma con l’introduzione del Green Pass da luglio, che dovrebbe semplificare le attività di certificazione della negatività COVID e di controllo della stessa (peraltro a livello prima europeo e quindi internazionale), si è iniziato a pensare di estendere il numero delle attività che, in virtù del rischio che comportano, potrebbero essere subordinate al possesso di una valida certificazione COVID, ovvero il cosiddetto “Green Pass”.

Che cos’è il Green Pass (passaporto vaccinale) Creato a valle di un percorso normativo abbastanza travagliato (specie per gli interventi del Garante privacy che hanno evidenziato alcune rilevanti problematiche nell’infrastruttura tecnologica posta dal Governo al servizio dei certificati Covid digitali), il Green Pass è un certificato che consentirà a chi lo possiede maggiori libertà di movimento in Italia e in Europa. È importante ricordare che la normativa sul Green Pass poggia le basi sul Regolamento (UE) 2021/953 che definisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell’UE) e pertanto il certificato avrà validità a livello europeo. Il Green Pass può essere ottenuto sul portale dgc.gov.it, ovvero “scaricato” sull’app Immuni, sull’app IO o stampato in cartaceo. Molti cittadini sono stati raggiunti da una comunicazione sms o email che li avvertiva della disponibilità del certificato ma, nel caso in cui questa non venga ottenuta, è comunque possibile accedere sul portale tramite SPID o CIE, oppure sull’app IO, per verificare se è possibile ottenere il rilascio del certificato. Oltre che sul portale, la Certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la tessera sanitaria, mentre è in programma l’ottenimento del Green Pass anche attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. La certificazione si può ottenere nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione , al termine del prescritto ciclo (Green Pass valido nove mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione)

, al termine del prescritto ciclo (Green Pass valido dal completamento del ciclo di vaccinazione) avvenuta guarigione da Covid-19 (Green Pass valido sei mesi dall’avvenuta guarigione)

da Covid-19 (Green Pass valido dall’avvenuta guarigione) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (Green Pass valido 48 ore dall’effettuazione del test). La Legge di conversione del D.L. 52/2021 ha introdotto inoltre la (contestata) novità per cui il Green Pass viene rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.

Attuali obblighi italiani connessi al green pass (da luglio)

Il novero di attività che potrebbero essere subordinate all’esibizione di un valido Green Pass è quindi, già oggi, abbastanza esteso. Il green pass è obbligatorio in qualche misura già dal primo luglio, anche se fino al 12 agosto si consente l’uso, in sua vece, dei relativi certificati (guarigione, tampone, vaccino).

Tra l’altro, alcune di queste attività avrebbero dovuto trovare disciplina in apposite linee guida (ad oggi non emanate) che di fatto hanno portato gli operatori a dubitare dell’effettività della misura.

A questi dubbi si somma il fatto che ad oggi l’obbligo di essere in possesso di Green Pass non è giustapposto ad un onere di controllo dell’effettivo possesso del certificato in capo agli esercenti, situazione che di fatto ha reso più virtuali che reali questi oneri (e che sarà presto risolta con l’entrata in vigore del D.L. annunciato il 22 luglio).

Il nuovo Decreto Legge, oltre ad introdurre un onere di controllo in capo ai gestori dei servizi e attività accessibili solo ai possessori di Green Pass (delle modalità operative se ne occuperà un apposito DPCM) interviene ad “aggiungere” ipotesi di utilizzo del Green Pass, lasciando in buona parte ferme le disposizioni di cui al D.L. 52 del 2021 ante modifica.

L’articolo 9 del D.L. 52/2021, articolo che istituisce il Green Pass, rimane quindi centrale ed indica, al comma 10 bis, tutte le ipotesi in cui la certificazione può essere utilizzata, rimandando ad ulteriori articoli del medesimo decreto (elenco di rimandi che verrà esteso dal D.L. annunciato il 22 luglio).

Dov’è obbligatorio il green pass in Italia già da luglio

Per la precisione, le finalità per le quali può essere utilizzato il Green Pass (secondo la versione del D.L. 52/2021 ante modifica, che comunque includerà queste attività, seppur con lievi modifiche, anche dopo l’approvazione del D.L. annunciato il 22 luglio, solo che andranno ad aggiungersi a quest’elenco le altre attività già viste), sono:

per consentire spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (norma che di fatto non ha trovato ancora applicazione essendo l’Italia intera in zona bianca dall’entrata in vigore del D.L. 52/21 ad oggi);

in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (norma che di fatto non ha trovato ancora applicazione essendo l’Italia intera in zona bianca dall’entrata in vigore del D.L. 52/21 ad oggi); per consentire la permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccors o da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);

nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di o da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21); per consentire uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza , residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel decreto (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);

, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel decreto (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21); per consentire acces so a particolari eventi e spettacoli dal vivo secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);

secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass); per consentire accesso a particolari fiere, convegni e congres si secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);

si secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ad oggi non adottate, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass); per consentire la partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose ( matrimoni ecc), anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);

conseguenti alle cerimonie civili o religiose ( ecc), anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21); per consentire di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza di tali spostamenti (quarantena) (norma di fatto subordinata all’emanazione di appositi DPCM o decreti del Ministero della Salute che individuino le misure derogabili).

Non è possibile intervenire sulla disciplina relativa al Green Pass, alle sue condizioni e ai suoi effetti senza una norma di legge, come ha evidenziato anche il Garante Privacy nel rendere il proprio parere sulla normativa in tema di certificazioni Covid, parere in cui il Garante aveva anzi chiesto al Governo di esplicitare una vera e propria riserva di legge per quanto riguarda la disciplina dei casi in cui il certificato può essere utilizzato per limitare i diritti dei cittadini.

Green pass obbligatorio: da quando e dove i nuovi obblighi

Ed infatti il governo è intervenuto con un atto avente forza di legge, il Decreto Legge annunciato il 22 luglio (in corso di pubblicazione), per ampliare il novero dei casi d’uso del Green Pass, che sarà necessario dal 6 agosto (e non dal 5 agosto come si pensava) per entrare nei seguenti luoghi

palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere

teatri, musei, cinema, mostre

fiere, convegni, fiere

competizioni sportive (per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021)

(per i quali non sarà più necessario attendere le Linee Guida come originariamente previsto dall’art. 5 D.L. 52/2021) parchi tematici, parchi divertimento, centri termali

sale gioco, sale scommesse, sale bingo

concorsi pubblici

ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass)

centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia

Basta però il green pass ottenibile con singola dose.

Sanzioni per chi non ha il green pass

Gli esercenti dovranno verificare il pass. Il decreto prevede anche da 400 a mille euro di sanzione per esercenti e utenti (in caso di assenza di pass). Per gli esercenti colpevoli di tre violazioni in tre giorni diversi, sospensione dell’attività da uno a dieci giorni.

Esclusi da obbligo green pass 6 agosto

Esclusi dall’obbligo solo chi non si può vaccinare: bambini fino a 12 anni, chi non può farlo per comprovati motivi di salute.

E’ prevista una circolare del Ministero della Salute per definire le modalità di rilascio -e, ci si augura, di esibizione senza compromettere la privacy degli individui– di questa certificazione medica che escluda dall’obbligo di Green Pass).

Tamponi a prezzo basso

Il Governo lavora anche a tamponi a prezzi calmierati per consentire il green pass a chi è ancora restio a vaccinarsi.

Vale il cartaceo nell’attesa di misure privacy e verifica digitale

Il decreto indica che servirà un futuro decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentendo il Garante Privacy, per definire le modalità di verifica di queste certificazioni nel rispetto della protezione dati.

Con il paradosso che finché non sarà possibile utilizzare il certificato digitale, più rispettoso della nostra privacy perché finalizzato unicamente a fornire l’informazione relativa al possesso di un certificato COVID, sarà necessario utilizzare certificati cartacei che contengono molti più dati personali

Nell’attesa di quel decreto, per ora valgono le certificazioni cartacee (vaccino, tampone, guarigione) al posto del green pass.

Nuovi possibili obblighi da settembre

Ci sono altre ipotesi allo studio.

Correggere la norma (inserita in sede di conversione del D.L.) che prevede l’emissione del certificato anche in esito alla prima dose del vaccino , norma soggetta a critiche che non è stata fatta propria da altri paesi europei e che sembra pericolosa in quanto ammette ad una serie rilevante di attività di per sé a rischio contagio soggetti che potrebbero anche aver avuto una risposta anticorpale davvero poco significativa. Si andrebbe verso la necessità di attendere 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale per avere il pass.

, norma soggetta a critiche che non è stata fatta propria da altri paesi europei e che sembra pericolosa in quanto ammette ad una serie rilevante di attività di per sé a rischio contagio soggetti che potrebbero anche aver avuto una risposta anticorpale davvero poco significativa. Aggiungere da settembre l’obbligo green pass anche per mezzi pubblici come aerei, treni, bus, metro.

Confindustria preme anche per estendere obbligo per accesso ai posti di lavoro, ma è posizione più controversa.

È chiaro che l’ideale sarebbe quantomeno attendere l’esaurimento della campagna vaccinale volontaria per iniziare ad implementare queste disposizioni (ad oggi ci sono ancora persone che vorrebbero vaccinarsi ma non ne hanno avuto occasione per le scarse disponibilità delle dosi), ma l’attuale situazione di emergenza sanitaria non consente di attendere l’ideale e impone di accontentarsi di soluzioni di compromesso.

Quel che può fare il Governo è però rendere il più facile possibile l’accesso ai tamponi, così da consentire anche ai soggetti non vaccinati (magari non per loro scelta) di accedere quantomeno ad un “Green Pass ad ore” senza inutili complicazioni.

Questo dovrebbe comportare la capillare diffusione di siti in cui si effettuano tamponi e, al contempo, una loro intensa riduzione di prezzo. In effetti il Governo lavora in questa direzione.

I tempi dei nuovi obblighi

L’altro punto controverso è quando fare scattare i nuovi obblighi; soprattutto se servono entrambe le dosi di vaccino per ottenere il pass e aspettare 14 giorni dopo la seconda dose.

Si potrebbe infatti in teoria dare il tempo ai ritardatari di prenotarsi; di contro bisogna considerare che ogni settimana di ritardo sull’applicazione delle nuove misure può tradursi in un impatto sui contagi.

Il green pass obbligatorio è incostituzionale? Cosa dice la Costituzione

Per definire il quadro giuridico delle norme sul Green Pass è importante non confondere la sua disciplina con quella relativa ad un obbligo vaccinale.

L’obbligo vaccinale non è, tra l’altro, una disciplina estranea al nostro ordinamento ed anzi la Corte costituzionale ha già avuto modo di confermare la compatibilità costituzionale di una normativa che imponga l’obbligo di vaccinazione per determinate patologie.

Già con la sentenza n. 258 del 1994, la Corte costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost. se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute.

Ricordiamo infatti che l’art. 32 della nostra costituzione dispone: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L’Assemblea costituente ha quindi fin da subito chiarito il duplice valore del bene salute, essenziale per il singolo così come per la collettività (lasciando quindi programmaticamente margine per un bilanciamento di interessi contrapposti).

Dagli atti parlamentari risulta peraltro un interessante dibattito fra l’onorevole Aldo Moro e l’onorevole Umberto Nobile con riguardo al secondo comma dell’articolo.

Moro infatti insisteva per l’inserimento della riserva di legge per i trattamenti obbligatori e per il limite costituzionale della tutela della dignità umana (Moro sul punto si riferisce al problema della sterilizzazione forzata ed infatti afferma “Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori.”) Umberto Nobile invece riteneva pericoloso limitare la legge secondo il criterio della dignità umana (ed afferma: “Bisogna, ad esempio, considerare se nel caso di gravi forme di pazzia ereditaria, le legge non abbia il dovere di prevedere misure sanitarie atte ad impedire che siano messi al mondo degli infelici destinati con certezza al terribile male.”). L’emendamento Moro è stato approvato dall’Assemblea costituente e oggi fa da argine a trattamenti sanitari che non sono espressione di uno stato civile.

Partire da questo dibattito per arrivare ad estendere gli emendamenti frutto della posizione di Aldo Moro per censurare un obbligo vaccinale la strada è davvero impervia.

E la Corte Costituzionale lo ha ribadito nel 2018 quando, in seguito all’irrigidimento dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 73/2017, con la sentenza n. 5 del 2018 ha confermato (in una sentenza di cui era peraltro relatrice l’attuale Ministro della Giustizia Marta Cartabia) la legittimità dell’obbligo vaccinale, impugnato in quella sede dalla Regione Veneto (il fondamento del ricorso, per inciso, era l’assenza di una situazione di emergenza sanitaria tale da giustificare la misura).

Ferma la legittimità dell’imposizione di un obbligo vaccinale (ove sussista un adeguato contemperamento fra la salute collettiva e il diritto individuale alla salute e la situazione lo giustifichi, cosa che nel presente scenario pandemico globale sembra difficile da poter escludere) va ricordato che la decisione di aumentare le agevolazioni consentite a chi esibisce un valido Green Pass è ben diversa dall’imposizione di un obbligo vaccinale.

Il Green Pass prevede infatti un’alternativa al vaccino consistente nella dimostrazione della negatività al virus attraverso un tampone.

È chiaro però che la valutazione del quadro giuridico non possa prescindere da un esame in fatto della situazione, le due soluzioni (vaccino e tampone, cui si aggiunge la possibilità di ottenere il Green Pass dopo essere guariti dal COVID, possibilità che ai fini della nostra valutazione non rileva in quanto non può essere “scelta” dal cittadino) devono essere entrambe accessibili e percorribili affinché il Green Pass non si trasformi davvero in un obbligo vaccinale.

Spostamenti fra paesi UE con il pass europeo verde Occorre a questo punto fare una distinzione, in quanto il certificato Covid digitale dell’UE (ovvero il certificato che ogni stato dell’Unione sta predisponendo a livello nazionale, in Italia quindi stiamo parlando del Green Pass) non è inteso solo a disciplinare agevolazioni per chi lo possiede a livello dei singoli stati comunitari, ma nasce con lo scopo di diventare una sorta di “passaporto sanitario” inteso ad agevolare la libera circolazione fra gli stati UE. L’Unione Europea non pensa però a questo certificato come all’unico strumento per viaggiare all’interno dell’Unione ed infatti sul sito della Commissione si legge che l’esibizione del Certificato “non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.” È chiaro però che i soggetti sprovvisti del certificato dovranno verosimilmente sottostare alle misure di tutela sanitaria previste dai singoli stati membri, che possono consistere nell’esecuzione di un tampone all’arrivo o nella sottoposizione ad un periodo di quarantena. Il Certificato Covid UE sarà poi reso verosimilmente interoperabile con quelli di altre nazioni al di fuori dell’Unione, in seno ad un progetto dell’ONU che prevede un passaporto vaccinale il più possibile globale ed emesso sulla base di criteri condivisi. In questo senso hanno già lavorato la Svizzera, che ha realizzato un certificato che rispetta le specifiche comunitarie per renderlo del tutto interoperabile con quelli UE, l’Islanda, la Norvegia (oltre ai micro-stati di Liechtenstein, San Marino e Vaticano). È interessante notare che anche la normativa italiana sul Green Pass è “a tempo” in quanto l’art. 9 comma 9 del D.L. 52/2021 prevede il superamento della normativa sul Certificato Covid nazionale non appena entreranno in vigore gli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di Covid-19, Regolamento approvato il 15 giugno scorso ed entrato in vigore il 1 luglio (Reg. UE 2021/953). La disciplina italiana relativa al Green Pass verrà quindi programmaticamente superata da una disciplina armonizzata a livello europeo.

Una misura che non sia discriminatoria

Il problema, poi, riguarda la necessità di rendere davvero non discriminatoria la misura.

Se nel caso di obbligo vaccinale è previsto un percorso che consente ai soggetti per i quali la vaccinazione comporti un pericolo di non subire conseguenze negative, non altrettanto può accadere, oggi, per i soggetti che per varie circostanze non possono vaccinarsi o che comunque devono fare una scelta non sostenuta da adeguati studi (per l’esiguità del campione a cui tali soggetti appartengono).

Pensiamo ad esempio alle donne in gravidanza, per le quali il sito del Ministero riporta: “La preoccupazione di sottoporsi a una vaccinazione in gravidanza, in assenza di dati di sicurezza ed efficacia dei vaccini contro Covid-19 per questo target di popolazione, è oggetto di dibattito a livello nazionale e internazionale. Le indicazioni dei diversi Paesi prevedono l’offerta vaccinale per queste donne subordinata a una valutazione individuale del profilo rischio/beneficio, facilitata da un colloquio informativo con i professionisti sanitari.”

È chiaro che questa “valutazione individuale” non possa essere indirettamente coartata dai vantaggi che si otterrebbero con un Green Pass, spostando le scelte delle donne in stato interessante solo per gli indubbi vantaggi che comporterebbe una vaccinazione, pur a fronte di un colloquio con i professionisti sanitari che ha dato esito negativo o non concludente.

Per questo è di capitale importanza che il sistema, affinché funzioni, preveda:

da un lato un accesso ai tamponi che sia economico, capillare e tempestivo , così da costituire una valida ed efficace alternativa alla vaccinazione, assicurando altresì l’immediata “conversione” della ricevuta del tampone effettuata nel certificato digitale;

, così da costituire una valida ed efficace alternativa alla vaccinazione, assicurando altresì l’immediata “conversione” della ricevuta del tampone effettuata nel certificato digitale; dall’altro lato delle esenzioni o temperamenti della misura per tutta una serie di categorie di soggetti che per ragioni oggettive non possono fruire della strada più semplice per ottenere un Green Pass.

Se la compatibilità costituzionale delle misure di cui al Green Pass (o eventualmente ad un’estensione dell’obbligo vaccinale) è difficile da revocare in dubbio atteso l’inedito scenario pandemico in cui ci troviamo, è comunque essenziale che il legislatore calibri adeguatamente i casi in cui il certificato potrà essere richiesto.

Mentre gli attuali scenari di utilizzo del Green Pass, previsti dall’art. 9 D.L. 52/2021, appaiono compatibili , il Governo dovrà prestare attenzione nel caso di intervento sui “casi d’uso” delle certificazioni Covid con nuovo decreto legge, specie perché la legittimità del Green Pass si deve fondare sul rischio sanitario che fonda le limitazioni per i soggetti sprovvisti di Green Pass e non può invece trasformarsi in una misura semplicemente “punitiva” per chi non scelga di vaccinarsi.

Alle problematiche giuridiche si sommano poi le problematiche tecnologiche. Se l’annuncio di Macron ha causato una esplosione delle prenotazioni vaccinali in Francia, è altrettanto vero che il giorno seguente hanno iniziato a spuntare come funghi gruppi Telegram che promettevano ai cittadini francesi di ottenere Green Pass fasulli, gruppi che già esistono anche in Italia (senza contare il fatto che molte persone, nonostante l’avviso del Garante, hanno condiviso su social o servizi di messaggistica i loro Green Pass, senza rendersi conto che in questo modo altre persone potrebbero presentare lo stesso Green Pass nel caso in cui il controllo dei certificati non dovesse essere rigorosamente ancorato alla presentazione di un documento).

La sorveglianza tecnologica, l’attività di controllo legata necessariamente alla presentazione di un documento di identità e la pronta reazione a eventuali nuove forme di falsificazione sarà quindi essenziale per evitare una pericolosa situazione non solo di discriminazione di fatto fra soggetti, ma soprattutto l’inutilità sostanziale della misura, che invece di “mettere al sicuro” una collettività che ad esempio partecipa ad un evento o entra in un esercizio, finirebbe per far abbassare la guardia alle persone pur in presenza anche di soggetti in realtà potenzialmente contagiosi.

La Francia antesignana di nuovi obblighi green pass

Sull’argomento negli ultimi giorni si è assistito ad un feroce dibattito in Italia, dibattito innescato anche dall’annuncio del governo francese dell’intenzione di subordinare, dalla fine di luglio, l’accesso a bar, ristoranti, centri commerciali ed altri luoghi pubblici e privati al possesso di un certificato Covid (che in Francia può essere gestito in cartaceo o scaricato sull’app per il contact tracing TousAntiCovid ed è emesso a seguito di un ciclo di vaccinazione completo, di un tampone negativo o della guarigione dal virus).

Mentre la Francia spinge quindi sull’acceleratore annunciando nuove restrizioni per chi non sia in grado di produrre un certificato Covid, in Italia si è invece aperto un acceso confronto politico e sociale che, come accade solitamente quando si affrontano questi temi, è vessato da imprecisioni e storpiature giuridiche rivolte, queste ultime, soprattutto alla nostra Carta costituzionale, che molti invocano come limite all’”arbitrio” del potere governativo in ambito sanitario.

Ad essere onesti il dibattito, con gli stessi sgradevoli toni, c’è anche in Francia, dove ad esempio un deputato francese del Parlamento Europeo ha paragonato la misura proposta da Marcon all’Apartheid, la differenza fra i due paesi sta però nel fatto che in Francia, con questa spinta decisa sull’uso delle certificazioni, un risultato è già stato ottenuto, ovvero un boom di prenotazioni dei vaccini, con la campagna che stava invece iniziando a registrare una fase di ristagno.

L’altolà del Consiglio di Stato

E dopo le critiche è arrivato anche il parere del Consiglio di Stato francese a ridimensionare gli intendimenti di Macron.

Innanzitutto il Governo ha ridotto le pene per i trasgressori, giudicate non proporzionate dall’organo consultivo (resta comunque il carcere in caso di recidiva), quindi la norma sull’accesso ai centri commerciali oltre una certa dimensione è stata subordinata all’esistenza di altri negozi accessibili ai soggetti sprovvisti di certificato COVID, verrà probabilmente differita l’entrata in vigore dell’obbligo con riguardo ai giovani di età compresa fra i 12 e i 17 anni e verrà introdotto un periodo di “prova” delle misure, per consentire ai francesi di abituarsi al nuovo regime.

I Certificati Covid in Europa, gli obblighi previsti Mentre tutti i paesi europei stanno implementando i propri certificati Covid (che verranno utilizzati per circolare all’interno dell’UE e, in seguito, anche al di fuori) non tutti gli stati membri dell’Unione hanno connesso alla presentazione di questi certificati delle esenzioni dalle misure di contenimento previste per arginare la diffusione del contagio. La Francia è il paese che sembra più determinato a subordinare alla presentazione di un certificato Covid tutta una serie di attività, tra cui l’accesso a bar e ristoranti, ad alcuni mezzi di trasporto pubblico, all’accesso ai centri commerciali. Per ora si tratta solamente di un annuncio, ma in questi tempi in cui i governi lavorano per decretazioni d’urgenza è evidente che presto questo annuncio (dai contorni ancora indefiniti) potrà trasformarsi in una realtà normativa (Macron promette che per fine luglio la normativa sarà effettiva e vincolante). Il Portogallo ha introdotto limitazioni all’accesso ad hotel e ristoranti (al chiuso) prescrivendo l’obbligo di esibire un valido certificato Covid oppure un tampone negativo per poter usufruire di questi servizi. In Irlanda il governo programmava di allentare le restrizioni relative al settore alberghiero a partire dal 5 luglio, ma l’aumento dei casi (connesso con la sempre maggiore incidenza della variante Delta) ha spinto Dublino a posticipare la riapertura, che adesso sta avvenendo per gradi e a favore di soggetti vaccinati o guariti dal Covid nei sei mesi precedenti, che potranno dimostrare il loro stato attraverso il certificato Covid digitale o esibendo il certificato di vaccinazione o di guarigione. A Malta, uno dei paesi europei dove è stata condotta una della più “aggressive” campagne vaccinali, che ha permesso di vaccinare oltre il 60% della popolazione, dal primo luglio è possibile non indossare la mascherina negli spazi pubblici se si è vaccinati e si mantiene la distanza di sicurezza dalle altre persone (è però possibile che due persone, entrambe vaccinate, si avvicinino fra loro). La prova della vaccinazione può essere fornita con il Certificato Covid digitale, che può essere utilizzato anche dai turisti per accedere al paese (è però curioso notare che, per gli ingressi nel paese, Malta non accetta i certificati Covid che attestano l’avvenuta guarigione del soggetto, ma solo quelli che attestano l’avvenuta vaccinazione). La Spagna, invece, non ha assunto decisioni simili, anche se l’amministrazione delle Isole Canarie ha annunciato un progetto per richiedere la presentazione del Certificato Covid per soggiornare in alcune strutture o partecipare a grandi eventi. Altri paesi europei, sebbene non abbiano legato le esenzioni dalle misure restrittive alla presentazione del certificato Covid digitale, richiedono comunque la presentazione di un tampone negativo o di un certificato di vaccinazione per determinate attività, come ad esempio accade in Germania, dove per cenare al chiuso in un ristorante o partecipare ad eventi che si svolgono al chiuso è necessario esibire il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o un certificato di vaccinazione. Anche l’Austria ha adottato misure simili a quelle tedesche, che sono entrate in vigore il primo luglio scorso e sono applicabili ai vaccinati, ai soggetti con tampone negativo risalente a meno di 48 ore prima e ai guariti. Queste misure in particolare consentono di accedere a bus turistici, ai servizi che vengono offerti in prossimità fisica (es. parrucchiere, centro massaggi, studio di tatuaggi, estetista, etc.), agli ospedali in veste di accompagnatori, agli hotel, camping e similari, ad eventi (incluse le cerimonie religiose) con più di 100 persone (per gli eventi privati è prevista inoltre la nomina di un “Responsabile Covid” e la predisposizione di un piano di prevenzione Covid), a centri sportivi e piscine. È interessante anche la normativa austriaca in tema di accesso ai servizi della ristorazione, che prescrive l’accesso con tampone/certificato di vaccinazione/guarigione salvo per il caso del servizio mensa aziendale, per le mense ospedaliere o di case di riposo, per asili, scuole e per servizi di ristorazione presenti sui mezzi di trasporto (es. treni). Molti di questi paesi stanno però considerando di passare obbligatoriamente al certificato Covid digitale anche per una maggiore tutela dei dati dei soggetti che ne devono fare esibizione (il certificato digitale non esibisce tutti i dati sanitari presenti sui certificati di vaccinazione o sulle ricevute dei tamponi effettuati). A ben vedere, il certificato Covid non dovrebbe nemmeno “rivelare” da cosa origina -se tampone, guarigione o vaccino- per rispettare le prescrizioni di cui al GDPR, o almeno questa è la lettura avallata dal Garante privacy italiano, che si scontrerà però con la rilevanza del dato di origine del certificato in sede di trasferimenti transfrontalieri, con alcuni stati (ad esempio Malta) che richiedono di conoscere la motivazione dell’emissione del certificato per valutare se far accedere o meno il soggetto a determinate agevolazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA