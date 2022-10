Le otto urgenze cyber security del Governo Meloni

Alcuni temi della cyber security sono urgenti in Italia e richiedono l’immediata attenzione del nuovo Governo. Questo alla luce dello scenario internazionale e nazionale (livello strategico) nonché quello relativo alle differenti realtà pubbliche e private (livello operativo). Alcuni di questi si ritrovano, esplicitamente per la cyber o contro-luce nel “Documento Italia digitale 2026 – Risultati 2021-2022 e azioni 2023-2026” pubblicato da poco dal Mitd (Governo uscente); sintetizza la strategia digitale e tecnologica per l’Italia, che il Governo ha prima impresso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e poi avviato tra febbraio 2021 e ottobre 2022.

L'intervento del ministro Colao all'evento ASviS su PNRR e Legge di Bilancio 9 marzo 2021

Le urgenze cybersecurity per il nuovo Governo

Perseguire la strategia di cyber security con una visione unitaria e di insieme per il Paese . La sicurezza cibernetica non è solo questione tecnologica, ma è un insieme multidisciplinare di processi, prodotti, tecniche e tecnologie atti a rendere l’attività digitale sicura. In questo senso occorre una strategia nazionale e internazionale di cooperazione tra le Istituzioni e tra le Istituzioni e le aziende private, per creare economie di scala e per rendere la sicurezza pervasiva. È noto, infatti, che la misura della sicurezza di un sistema complesso è pari al valore della sicurezza del punto più debole: lasciare punti deboli nel sistema significa rendere inefficaci soluzioni per quanto articolate e intelligenti che coprano solo alcuni aspetti o solo alcune zone (non solo geografiche, ma in generale logiche, del sistema).

In conclusione

Per concludere, il percorso avviato nell’ultimo periodo in tema di cyber security dal nostro Paese ha già consentito di raggiungere risultati tangibili – ad esempio – nella costituzione e nel consolidamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, nella tempestività dei decreti attuativi previsti dalla legge del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, nell’aggiornamento della strategia e del piano operativo di cyber security nazionali e, in generale, nelle azioni intraprese dalla ACN.

L’attenzione governativa alla cyber security deve essere alta in modo costante e competente, poiché gli obiettivi legati alla sicurezza cibernetica costituiscono un volano per la crescita e lo sviluppo dell’intero Sistema Paese e consentono l’innalzamento della tutela dello spazio cibernetico nazionale e la crescita del tessuto industriale, nonché un posizionamento strategico del nostro Paese a livello economico e politico più forte e più facilmente riconoscibile.

