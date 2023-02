TikTok, perché è corretto che un Governo si preoccupi della sua sicurezza

È comprensibile che ora il governo italiano, dopo quello americano e la Commissione Europea, esprima preoccupazione in merito all’utilizzo di TikTok.

Il ministro alla PA Zagrillo ha detto che sta valutando il divieto all’uso di TikTok da parte dei dipendenti pubblici; esattamente come fatto pochi giorni fa da Commissione e Consiglio europei per i propri funzionari e qualche settimana prima il Governo federale americano.

Perché ci si preoccupa della sicurezza di TikTok per un Paese

Preoccupano la gestione dei dati degli utenti e soprattutto la possibilità che il governo cinese possa accedere le informazioni sensibili degli utenti. Si ricorda che il governo di Pechino ha il potere di imporre la legge sulla sicurezza nazionale secondo la quale le aziende cinesi sono obbligate a fornire alle autorità i dati dei propri utenti. Queste informazioni potrebbero consentire al governo cinese di operare attività di sorveglianza su cittadini stranieri.

In questo contesto preoccupa lo scenario in cui gli utenti di TikTok, inclusi i dipendenti dei governi occidentali, siano spiati. Va precisato che ad oggi, non abbiamo “prove pubbliche” che dimostrino che il governo cinese stia utilizzando TikTok per spiare i dipendenti dei governi occidentali. Non è propriamente corretto affermare che TikTok sia piu’ pericoloso di software di altre aziende.

Alcuni giornali americani come il New York Times hanno tuttavia parlato di “pistola fumante”, prima prova di uno spionaggio, per il tracciamento fatto dalla Cina ai danni di alcuni giornalisti critici di TikTok, proprio sfruttando l’app. TikTok l’ha ammesso ma ha licenziato i propri dipendenti coinvolti.

Come accade per qualunque software o app, l’eventuale presenza di una vulnerabilità potrebbe essere sfruttate da terze parti per accedere ai dati dell’utente o ai dispositivi. Premesso ciò, è importante che i governi occidentali valutino con attenzione i rischi potenziali associati all’utilizzo di TikTok.

Un’applicazione come TikTok potrebbe essere utilizzata in molti modi per attività di spionaggio, ad esempio per raccogliere i dati degli utenti gestiti dall’app, sfruttando i permessi concessi all’app per accedere ai dati personali presenti sul dispositivo, o impiantando una backdoor che consenta un accesso ai dispositivi che usano l’app.

