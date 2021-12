Troppi problemi privacy per il green pass al lavoro: ecco le modifiche urgenti - Agenda Digitale

C’era da aspettarselo: il Green pass per lavorare ha ancora nodi privacy irrisolti. Ora lo conferma il presidente dell’autorità garante privacy in audizione al Parlamento.

E del resto già prima che il decreto diventasse legge il Garante privacy rappresentava quelle che, in materia di protezione dati, erano evidenti criticità, acuite dal super green pass che come noto differenzia nei controlli chi ha fatto il vaccino o è guarito da chi ha fatto solo il tampone.

I problemi del green pass per il Garante Privacy

Nell’audizione istituzionale, il presidente dell’Autorità di controllo Pasquale Stanzione definisce il Green pass come «uno strumento non già di controllo, ma di promozione delle libertà, a efficacia dichiaratamente temporanea e strettamente commisurata all’emergenza pandemica, fondato su di un sistema tanto efficiente quanto rispettoso della privacy e della stessa autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali».

Abrogazione della consegna al datore lavoro

Poiché la «facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio della stessa», il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, chiede ai parlamentari di fare «una riflessione ulteriore su tale norma», valutando «l’opportunità di una sua abrogazione».

Ratio normativa alterata

Il Garante ha rammentato che è stata «… introdotta una norma (derogatoria del divieto di conservazione dei dati connessi alle verifiche sul certificato) suscettibile di alterare profondamente la ratio del sistema, volta appunto a garantire la massima riservatezza al presupposto di rilascio del green pass. Con la previsione, infatti, della facoltà di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, si consente a quest’ultimo di evincere anche il presupposto di rilascio» della certificazione»

Situazione clinica del lavoratore

Il datore di lavoro non deve affatto conoscere lo stato di salute del lavoratore. «…La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, come il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, è infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa juslavoristica».

Green pass, serve modificare l’app di verifica

Quanto poi all’app, per una questione che riguarda tutti i controlli non solo quelli sul lavoro, il ragionamento del Garante è lineare: se nel controllo dei green pass «l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione è già prevista in via generale dall’art. 13, comma 5, del dpcm 17 giugno 2021, [ … ] va garantito è che il sistema “a regime” consenta, mediante un’opportuna soluzione informatica, di far corrispondere al “verde” della verifica solo le certificazioni da guarigione o vaccino e, al “rosso”, solo quelle da test». Solo così, secondo Stanzione, «si può assicurare che l’applicazione della norma sulla differenziazione delle certificazioni avvenga senza legittimare l’accesso dei soggetti verificatori ai dati contenuti nel pass e, in particolare, ai presupposti di rilascio».

Il presidente Stanzione nell’esprimere tutte le sue perplessità si sofferma da ultimo sui due percorsi nell’app VerificaC19 la quale «dovrà contenere al suo interno due “percorsi” informatici distinti: il primo, tradizionale, che non distingua tra le tipologie di certificazioni e il secondo che, invece, operi questa differenziazione dando tuttavia solo evidenza dell’esito (verde o rosso anche in questo caso, sia pur sulla base di presupposti distinti)».

Ma vieppiù complessa «è la questione della disciplina transitoria, applicabile cioè sino all’entrata in vigore delle modifiche al DPCM 17 giugno. In questa fase, l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi da guarigione o da vaccino». E conclude, «… Non posso, dunque, che auspicare l’adozione quanto più possibile tempestiva delle disposizioni attuative, al fine di introdurre quanto prima la disciplina “a regime”, quella definitiva».

Ce lo auguriamo tutti, specie i “privacysti”.

La questione delle esenzioni

Il Garante vuole risolvere la questione esenzioni, che sono ancora cartacee, con poco rispetto della privacy quindi. Chiede anche il “superamento della disciplina transitoria sull’esenzione da obbligo da green pass che dal 4 agosto viene di volta in volta prorogata” si tratta di un “profilo tutt’altro che marginale”. Per evitare una “indebita rilevazione dei dati del destinatario” occorre associare al sistema dell’app VerificaC19 di controllo della validità della certificazione verde rafforzata anche “la sussistenza di un certificato di esenzione basato su un Qr code che rilevi solo il nominativo e la data di nascita”, una misura che, ha concluso Stanzone, dovrebbe introdurre l’iter parlamentare.

A quanto risulta, il ministero della Salute sta preparando un decreto ministeriale per rendere le esenzioni un QR-Code indistinguibile dal green pass e verificabili anche loro tramite l’app VerificaC19, che andrà modificata di conseguenza.

Riassunto delle puntate precedenti: le criticità privacy green pass sollevate finora Posto che la novità più eclatante fosse la facoltà del lavoratore di poter consegnare il Green pass al datore di lavoro per evitare controlli quotidiani, il Garante fin da subito ha solevato come questo potesse costituire un vero e proprio “effetto boomerang” creando da un lato onerose complicazioni operative, e attenuando dall’altro lo scopo protettivo del Green pass, ma soprattutto violando i principi del GDPR. Elusione delle finalità di sanità pubblica Già perché un’esenzione dai controlli, in costanza di validità del Green Pass, comporta una inevitabile elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Contrasto tra disposizioni La conservazione del dato è vietata espressamente dal Considerando 48 del Reg. (UE) 2021/953. Senza contare che dal lato operativo/organizzativo, “Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento”; Limiti travalicati Infatti, la conoscenza del dato e relativa attività di trattamento è da precludersi rigorosamente al Datore di lavoro, dal momento che la conoscenza di peculiari condizioni soggettive dei lavoratori (come ad es la situazione clinica e convinzioni personali), non sono affatto compatibili con le tutele in materia di protezione dati, e vieppiù in ordine alla normativa juslavoristica (ex artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003); Consenso recisamente difettoso La possibile raccolta di un presunto consenso (implicito) fornito dal lavoratore nel caso in cui costui decidesse di consegnare copia della Certificazione verde, non può certo ritenersi legittimo «sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso»

Come affrontare i nodi privacy del green pass

Insomma, i nodi privacy del green pass non sono pochi, anche in relazione agli adempimenti da parte dell’azienda che decida/abbia deciso di “accettare” di conservare copia dei Green pass, da parte dei lavoratori che ne abbiano già fatta richiesta.

Si pensi, tra questi:

redazione di una idonea informativa effettuazione di valutazione dei rischi, se non anche di impatto predisposizione di un registro ad hoc aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, oltre a tutto il corredato apparato documentale.

Redazione di una idonea informativa

Occorre dare, e prima di tutto redigere, una informativa specifica che tenga conto oltre che delle finalità anche, ad esempio, della conservazione dei dati.

Badiamo bene che la data retention in generale e a maggior ragione in questo specifico contesto, non è proprio una questione da poco. Anzi, tutt’altro è centrale in quanto, se da un lato il GDPR lascia discrezionalità nella misura in cui si debba indicare il periodo ovvero il criterio nell’informativa per esteso, dall’altro è d’uopo che nei registri sia fornita una indicazione temporale più precisa: per essere accountable.

Effettuazione di valutazione dei rischi, se non anche di impatto

Altro problemino non da poco dal momento che, specie se si tratta di dati particolari e su questo vi è poco da discutere come da indicazioni espresse dallo stesso Garante e pubblicate in GU, occorre effettuare anche una valutazione di impatto e prima ancora aggiornare l’analisi dei rischi.

È il caso di dire…buon lavoro!

Predisposizione di un registro ad hoc

Già, trattandosi di un elenco da conservare, non potrà certo non confezionarsi secondo gli altri massimi principi di cui al GDPR, primo tra tutti la minimizzazione dei dati; che tradotto in concreto significa tener conto, nella strutturazione del documento, di questo aspetto al fine di effettuare il trattamento nella misura strettamente necessaria.

Aggiornamento dei registri delle attività di trattamento, oltre a tutto il corredato apparato documentale

Ultimo ma non ultimo, l’ulteriore adempimento concerne l’aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, oltre a tutto il corredato apparato documentale. Nello specifico, infatti, occorrerà prevedere/integrare una riga di trattamento o quanto di necessario, che contempli questo tipo di attività (di trattamento); non di meno, la macchina privacy – lato organizzativo dovrà mettersi in moto, come si conviene: lettere di nomina/designazione potenziate, individuazione degli autorizzati coinvolti, formazione adeguata, ecc.

I proclami conclusivi

Concludiamo con un’opinione che “la dice lunga”. Il Presidente proclama che «… il cittadino non sarà lasciato solo […] È ora particolarmente importante – omissis – che, nel prosieguo dell’iter parlamentare, siano mantenute le garanzie necessarie ad assicurare un congruo bilanciamento tra le esigenze di sanità pubblica e la riservatezza individuale, il cui rapporto non è di aut-aut ma, semmai, di sinergia».

Speriamo che tutte queste preziose considerazioni siano prese in seria considerazione da parte del ns Legislatore, agendo per conseguenza.

