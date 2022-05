Incentivi auto moto 2022 al via, come ottenere fino a 5mila euro di bonus

Dal 16 maggio è possibile ottenere gli incentivi auto moto 2022 per veicoli poco inquinanti: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante la misura permette da subito di applicare gli sconti nei contratti d’acquisto. Le richieste ufficiali però potranno essere presentate dal 25 maggio tramite apposito portale del Mise – Ministero dello Sviluppo economico. Si tratta di una misura con obiettivi di sostenibilità ambientale (si veda anche tra le misure green il bonus fotovoltaico o il bonus trasporti pubblici, una misura a sostegno anche del reddito come bonus 200 euro pensionati e lavoratori ).

Approfondiamo tutti gli incentivi auto moto disponibili e come richiederli.

Come ottenere gli incentivi auto moto 2022

Si potranno richiedere gli incentivi a partire dal 25 maggio 2022 su apposito portale online che sarà predisposto dal Mise. Tuttavia, già dal 16 maggio i contratti d’acquisto effettuati contempleranno la misura.

Incentivi auto elettriche, come funzionano

Per auto elettriche sono previsti finanziamenti per

220 milioni di euro nel 2022

230 milioni di euro nel 2023

245 milioni di euro nel 2024.

Secondo il decreto, per le auto elettriche (quindi categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km), dal costo fino a 35 mila euro + Iva, si può chiedere un incentivo di 3.000 euro, più altri 2.000 euro se al contempo viene rottamata un’auto di classe inferiore a Euro5.

Incentivi auto 2022: categoria ibride plug-in

Sono stanziati invece per i veicoli ibridi plug-in:

225 milioni di euro nel 2022

235 milioni di euro nel 2023

245 milioni di euro nel 2024

Si tratta dei veicoli compresi nella categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km, con un prezzo fino a 45.000 euro + Iva: in questo caso si possono chiedere incentivi per 2.000 euro più altri 2.000 per rottamare in contemporanea un veicolo di classe inferiore a Euro5.

Incentivi auto endotermiche a basse emissioni

Per l’acquisto di veicoli endotermici a basse emissioni sono previsti:

170 milioni di euro nel 2022

150 milioni di euro nel 2023

120 milioni di euro nel 2024

I veicoli sono endotermici a basse emissioni sono quelli compresi nella categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km, con prezzo fino a 35.000 euro + Iva: in questo caso si possono chiedere fino a 2.000 euro di contributi se nel mentre viene rottamata un’auto di classe inferiore a Euro5.

Bonus furgoni 2022

Gli incentivi fin qui descritti sono destinati alle persone fisiche. Per le PMI che si occupano di trasporti, sono previsti altri incentivi per acquistare veicoli commerciali N1 e N2 elettrici con contestuale rottamazione di veicolo di classe inferiore a Euro4.

Incentivi auto elettriche PMI

Categoria N1 elettrici

fino a 1,5 tonnellate: incentivo 4.000 euro

più di 1,5 tonnellate fino a 3,5 tonnellate: incentivo 6.000 euro

Categoria N2 elettrici

Più di 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate: incentivo 12.000 euro

Più di 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate: incentivo 14.000 euro.

Bonus rottamazione scooter 2022

Contributi per ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi

Per i mezzi rientranti nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e è previsto un contributo del 30% del prezzo con tetto di 3.000 euro e del 40% con tetto di spesa 4.000 euro per contestuale rottamazione di una moto di classe da Euro 0 a Euro 3.

Per tale incentivo sono stati finanziati 15 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2024.

Ciclomotori e motocicli termici

Per i mezzi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e termici si prevede uno sconto del 5% dal venditore e un contributo del 40% del prezzo d’acquisto con tetto a 2.500 euro di spesa con contestuale rottamazione. Il finanziamento ammonta a 10 milioni di euro per il 2022, a 5 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro nel 2024.

