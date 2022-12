Perché chiudere Spid sarebbe grave perdita per gli italiani

Grande è stata la sorpresa per le dichiarazioni del Sottosegretario Alessio Butti, a capo del dipartimento Innovazione che fu del ministro Colao, qualche giorno fa circa la intenzione del Governo di lavorare per abolire il sistema SPID, per puntare sulla carta d’identità elettronica CIE, come unico sistema di identità elettronica nazionale. Per arrivare una identità digitale unica – dice – e di Stato, non legata ad aziende private.

Perché lasciare Spid è una cattiva idea

Lo stesso Onorevole Butti ha inoltre precisato, scrivendo al Corriere della Sera, che la CIE verrebbe potenziata per supplire ad alcune difficoltà e carenze del sistema attuale, nei tempi di rilascio e nell’uso.

Identità Digitale: Accedi ai servizi pubblici online con SPID e CIE

Non è la prima volta che un Governo paventa di abolire SPID per puntare ad un sistema di identità unica: già ricordiamo in questo senso decise dichiarazioni della sottosegretaria Pisano, all’epoca del Governo Conte-bis, salvo poi – quando scoppiò l’emergenza COVID – puntare proprio su SPID per consentire il funzionamento da remoto del Paese.

Ovviamente un commento puntuale sarà possibile solo quando si capirà nei dettagli il progetto del Governo e, certamente, la dichiarata intenzione di migliorare il sistema CIE – documento complesso da ottenere ed estremamente difficile da utilizzare come identità elettronica – è da accogliere positivamente.

Sconcerta però che l’idea sia anche quella di abbandonare il sistema SPID o, quanto meno, relegarlo in secondo piano.

Possono allora essere utili alcune considerazioni sul perché, in questo momento, abolire SPID a favore di CIE potrebbe non essere la scelta giusta per il Paese.

Come evidenziato più volte su queste pagine, SPID e CIE non sono la stessa cosa, non nascono da un’identica esigenza e hanno regolamentazioni coincidenti solo in alcune parti e, non è affatto scontato che una CIE priva degli attuali difetti sarebbe un perfetto sostituto di SPID.

SPID nasce infatti come sistema federato di identità elettronica, gestito alla pari, da soggetti pubblici e privati.

Il fatto di essere federato vuol dire che non si crea un grande archivio centrale delle identità in mano allo Stato o a privati: le identità sono in mano a tanti singoli gestori dell’identità e nessuno ne ha l’archivio completo. Inoltre, se un fornitore non ci soddisfa, possiamo passare a un altro.

Nemmeno è vietato – come invece avviene per la CIE – avere più di una SPID: si possono avere tante SPID diverse, presso gestori dell’identità diversi, cosa che certamente mostra come il sistema abbia una elevata resilienza e sia pensato per garantire la più ampia tutela della riservatezza.

Per forza di cose, con la CIE, l’archivio è invece unico ed è gestito dal Ministero dell’Interno. Non vi sono gestori alternativi. Il profilo di identità elettronica è gestito dall’unica App CIE-Id e non vi è possibilità di utilizzare servizi diversi.

Al contempo, mentre SPID – a differenza di tutte le altre identità elettroniche notificate alla Commissione UE – nasce espressamente con la possibilità di essere utilizzata quale identità elettronica in servizi privati, la CIE non prevede in origine questo utilizzo e nasce priva dell’articolazione necessaria ad assicurare un efficace uso nei servizi privati.

Le differenze tra Cie e Spid per accessi online

Anzitutto, la CIE nasce come un’identità di livello 3, quello che – con la necessaria presenza di un token fisico (la “carta” CIE), associata ad una credenziale informatica (il PIN), dimostra con certezza assoluta l’identità.

Questo è un vantaggio ma, al contempo, un limite per la CIE: essa deve necessariamente essere utilizzata, anche come identità elettronica, in abbinamento alla carta fisica. Questo è il motivo per cui l’app Cie-Id chiede sempre di abbinare la carta allo smartphone, ad ogni utilizzo. La CIE non ha, come invece ha SPID, la possibilità di essere utilizzata come identità di livello 2, anche molto sicura ma senza necessità di un elemento fisico collegato. Come noto SPID può anche essere utilizzata come identità di livello 1, solamente con nome utente e password, nei servizi che hanno necessità di registrare l’utente ma che non hanno necessità di identificarlo con assoluta certezza (ad esempio, siti di e-commerce, biglietterie e similari).

Sarebbe improprio e poco sicuro utilizzare identità di livello 3 per qualsiasi servizio: se si fanno acquisti online non bisogna dare il proprio documento: abituare ad usare una identità di livello 3 (la CIE) per qualsiasi servizio potrebbe rendere possibile a malintenzionati effettuare phishing aventi ad oggetto l’identità di livello 3, che attualmente non viene richiesta che da pochissimi e qualificati servizi (es. banche, sanità, ecc.).

Al sistema CIE, inoltre, manca tutto l’apparato di vigilanza e regolamentazione necessario all’utilizzo nel settore privato. L’Agid non vigila sulla CIE e non la regola e, dunque, tutte le regole sull’accreditamento dei fornitori di servizi privati, sugli aggregatori, sui tariffari per i privati e, in genere, tutto il lavoro di vigilanza ha avuto ed ha ad oggetto il sistema SPID. Nemmeno esiste alcun regolamento sull’utilizzo dell’identità elettronica CIE da parte dei minori e delle imprese, come invece avviene nel settore SPID. Nemmeno sono presenti i sistemi di deleghe e di attributi (la possibilità di inserire nell’identità titoli e qualifiche elettroniche emesse da scuole, ordini, enti pubblici, ecc.) come avviene per SPID.

Tanto per fare un esempio: un sindacato, una onlus, uno studio professionale, una scuola, possono attualmente, con molta facilità, rivolgersi ad un aggregatore – un fornitore tecnico del servizio di autenticazione tramite SPID – per poter consentire ai propri utenti di usare SPID per identificarsi e svolgere pratiche a distanza, senza necessità di gestire in proprio le procedure e garanzie tecniche richieste dai regolamenti SPID. Non esiste questa possibilità per CIE, per la quale occorre essere, per forza di cose, autorizzati dal Ministero dell’Interno, senza possibilità di delegare la gestione a un fornitore tecnico.

Il Ministero dell’Interno ha – è vero – iniziato, nel tempo, ad accreditare alcuni soggetti privati legittimati ad usare la CIE nei propri servizi, ma non ha mai messo in atto nulla di paragonabile all’apparato regolatorio e di vigilanza che attualmente caratterizza SPID: sono inoltre pochissimi i soggetti accreditati per servizi privati di identità elettronica CIE dal Ministero.

Spid va tutelato, ecco perché

Il 2023 era (ed è) visto dagli addetti ai lavori come l’anno dell’avvio effettivo dei servizi privati via SPID e l’anno della definitiva affermazione dell’uso di SPID nei servizi pubblici online. Dopo 10 anni di lavoro per mettere a punto il sistema e tutta la regolamentazione necessaria e con la consapevolezza raggiunta dalla popolazione, ormai in gran parte abituata ad usare SPID, il momento sembra ideale per la definitiva diffusione del sistema tra la popolazione, le imprese e gli enti pubblici.

Una incertezza del Governo sul futuro di SPID in questo momento potrebbe dunque essere fatale e bloccare lo sviluppo proprio nel momento più favorevole.

Forse, evolvendo il sistema CIE, si potrebbe – un giorno – arrivare al livello di maturità attuale del sistema SPID ma c’è il forte rischio che il lavoro per trasformare CIE in SPID2 (di questo si tratterebbe) si impiegherebbero altri 10 anni, lasciando per l’ennesima volta l’Italia al palo nel settore della trasformazione digitale.

Alcuni dati non ufficiali che circolano tra gli addetti ai lavori mostrano che, ad oggi, per ogni 42 utenti che accedono ad un servizio online con SPID, ve ne sarebbe uno solo che accede con CIE. Non parliamo quindi del numero assoluto di SPID e CIE rilasciate, che sono sostanzialmente pari, a circa 33 milioni di SPID ed altrettante CIE.

Parliamo di effettivo utilizzo come identità elettronica. La CIE, a quanto sembra, non è percepita come un’identità elettronica o, comunque, non è reputata funzionale. SPID sembrerebbe largamente prevalente anche perché se ci sono 33 milioni di SPID, è certo che tutte vengono usate come identità elettroniche (unico uso possibile) mentre non è affatto certo che i 33 milioni di CIE abbiano attivato le funzioni di identità elettronica.

Ha ragione il Sottosegretario Butti quando dice che ci sono ancora problemi nell’uso di SPID e che tali problemi impattano le fasce deboli della popolazione ma sono problemi risolvibili e certamente minori di quelli attualmente presenti – anche questi dichiarati – nel sistema CIE. Si deve dunque lavorare sul portare CIE a maturità e risolvere i temi aperti di SPID, che però ha già un sostrato di regole e applicazioni molto più ampio; su queste pagine tante proposte in questo senso sono venute, a partire da quella di affiancare alla app “IO” – difficile da usare per gli anziani – un sito “IO” visualizzabile su schermi grandi e utilizzabile con un computer a tastiera invece che con lo smartphone. Peraltro non si vede perché la CIE dovrebbe essere di uso più semplice rispetto allo SPID.

Perché il 2023 diventi effettivamente l’anno dello SPID occorre dunque trasformare le incertezze di questi giorni in un deciso supporto, chiarendo che per il Governo SPID rimane una infrastruttura strategica sulla quale investire e che i cittadini possono adottare con tranquillità ed insegnare ad usare ai propri nonni spiegando che, una volta imparata, non cambierà.

Aggiungiamo infine che SPID avrebbe anche bisogno di essere espressamente difeso dal Governo poiché la proposta di Regolamento EIDAS2 sul portafoglio di identità elettronica europeo, sembrerebbe ammettere come “identità elettronica UE” solo quella di livello 3, che attualmente non è stato ancora attivato per SPID, ancorché previsto, proprio per lasciare spazio alla CIE, che si trova a funzionare come livello 3 dell’identità elettronica nazionale, composita tra SPID e CIE. Sarebbe dunque lecito attendersi che SPID quindi, alla quale 33 milioni di italiani hanno affidato fiduciosi la propria identità elettronica, incoraggiati dallo Stato a farlo, sia “promossa” a livello 3 per poter competere nell’arena dei servizi privati del portafoglio di identità UE invece di essere relegata a sistema di serie B.

