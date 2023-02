Le competenze specialistiche per innovare l’azienda: ecco la strategia in tre punti

Fino a qualche anno fa, e questo vale in particolare per le nostre PMI, per “gestire” il digitale in azienda, esisteva ed era sufficiente la figura dell’IT Manager che si occupava in generale dell’infrastruttura IT, del gestionale e degli eventuali software dipartimentali, delle soluzioni di analisi dei dati e reportistica e della componente di communication più o meno coadiuvato da assistenti con competenze verticali.

Oggi questo modello organizzativo non è più sufficiente, da un lato il digitale non ha più solo la funzione di supporto per le operation ma è diventato un abilitatore per strategie in grado di condizionare e trasformare i modelli di business, dall’altro, la sempre maggiore complessità richiede competenze più evolute, variegate e iper specialistiche e una forte propensione all’innovazione.

Del resto, il tasso di crescita della tecnologia è più rapido della capacità dell’essere umano di adattarsi ad essa e in questo contesto è impossibile per un team IT generalista valutare tutte le opzioni e governare l’ambiente digitale di una azienda.

In questo scenario diventa importante anche la capacità dell’organizzazione di rendersi interessante per professionisti molto specializzati. Questo mercato rende maggiormente attrattive le società tecnologiche, le agenzie governative, le imprese che hanno realizzato una forte digitalizzazione del proprio business, come le grandi banche, o i più ricchi mercati esteri, aumentando la difficoltà da parte delle aziende italiane di reperire personale. Per fare un esempio la neonata agenzia per la cybersicurezza nazionale a fine anno aveva 7 concorsi aperti per un totale di 60 profili.

In conclusione le aziende, già poco propense ad investire in risorse umane non direttamente legate al business, faticherebbero comunque a coprire con personale diretto tutti i nuovi ruoli dell’ICT, sia perché troppo specialistici e vari sia a causa della carenza di personale nel mercato del lavoro.

Una strategia in tre punti

Il primo obiettivo, essenziale, è quello investire sulle proprie persone. Quello che le aziende possono fare in questo scenario è agire su due fronti.

Innanzitutto, è necessario innalzare il livello di digitalizzazione generale per assecondare e facilitare il cambiamento dei processi e dell’organizzazione del lavoro e, più in particolare, aumentare la consapevolezza sui rischi per la sicurezza informatica, tema su cui l’investimento sugli utenti può determinare una concreta riduzione dell’esposizione al rischio e acquisire dimestichezza con i nuovi strumenti agili di gestione del lavoro.

In secondo luogo, c’è bisogno di figure manageriali che sappiano guidare il cambiamento dell’impresa attraverso 3 macro azioni:

Definizione di strategie digitali orientate a rinnovare il modello di business . Inserire in azienda tecnologie in grado di avere un impatto diretto sul valore prodotto e non solo a supporto della gestione delle attività. Il digitale è un fattore abilitante per rinnovare il proprio prodotto o il proprio canale di vendita e oggi è un asset che condiziona il nostro modo di andare sul mercato e non più un solo fattore di organizzazione interna.

. Inserire in azienda tecnologie in grado di avere un impatto diretto sul valore prodotto e non solo a supporto della gestione delle attività. Il digitale è un fattore abilitante per rinnovare il proprio prodotto o il proprio canale di vendita e oggi è un asset che condiziona il nostro modo di andare sul mercato e non più un solo fattore di organizzazione interna. Riduzione della complessità e massiccia razionalizzazione delle soluzioni in uso. La stratificazione di soluzioni e prodotti ha generato un paradosso per cui la tecnologia, che doveva supportarci nella gestione dell’azienda, richiede essa stessa un sempre maggior impegno per la manutenzione, la gestione amministrativa e contrattuale, l’aggiornamento tecnologico, il monitoraggio. E’ ora necessario semplificare non inseguendo le tecnologie ma sapendo scegliere soluzioni capaci di razionalizzare le infrastrutture, centralizzare più funzioni e, in particolare per la tecnologia non legata al proprio business, prediligere i servizi gestiti, scalabili, le soluzioni cloud e as a service e ridurre tutte le attività a basso valore o specialistiche, attraverso la delega a partner delle attività non core.

Il terzo obiettiv0 da perseguire è quindi quello dell’agilità e gestione di team trasversali interni ed esterni. I nuovi manager e il personale interno delle aziende, più che una forte specializzazione in un particolare settore dell’ICT, dovrebbero essere in grado di formare, coordinare e gestire gruppi di lavoro finalizzati a progetti di volta in volta aperti per specifiche esigenze. La sola competenza tecnica specialistica ed iper verticale necessaria in una determinata stagione della trasformazione digitale dell’azienda, potrebbe non essere più necessaria l’anno successivo. E’ importante, quindi, privilegiare quelle figure che, ad una competenza di dominio specifica, affiancano doti di project management e team leading.

Le figure chiave dell’era digitale

Le figure C level del mondo digitale diventano le figure chiave per le organizzazioni. Delegate le attività a basso valore o iper specialistiche alla tecnologia e ai servizi esterni rimane in capo al dipartimento IT il ruolo più strategico vicino al business.

I ruoli chiave del CIO (Chief Information Officer) che gestisce l’ecosistema IT da un alto punto di osservazione vicino al board, dell’Innovation Manager, che porta il digitale nell’innovazione di prodotto e di processo, del CISO (Chief Security Information Officer) che garantisce la sicurezza e la continuità del business, devono essere affiancati da collaboratori e personale con forti competenze tecniche verticali solo negli ambiti strategici per il business e direttamente collegati alla produzione di valore.

Sono comunque sempre più da privilegiare figure che, anche se dotate di competenze tecnologiche superficiali, presentano due caratteristiche non scontate per il personale di estrazione tecnica.

Spirito di innovazione e capacità di messa in discussione dello status quo.

All’apparenza potrebbe sembrare una caratteristica tipica di chi lavora nell’IT, in realtà le persone con consolidata preparazione tecnica tendono a privilegiare tecnologie e soluzioni di cui hanno il pieno dominio e conoscenza a discapito di soluzioni più innovative e strategiche ed essere, paradossalmente, un fattore limitante per l’innovazione.

Le competenze specialistiche di cui un’azienda avrà bisogno nel 2023 per innovarsi

Nonostante ci siano alcuni profili professionali più richiesti di altri non è possibile indicare quale sia quello giusto o quello necessario per ogni organizzazione.

Chi stila classifiche delle figure professionali che ogni azienda dovrebbe avere pecca di un po’ di superficialità.

Si perché nel dedalo di nuove professioni tech legate al marketing, alle infrastrutture, alla sicurezza, alla programmazione, alla user experience, al cloud, alle reti, all’analisi dei dati, al web, ai social media, all’industria 4.0 l’elenco delle professioni sarebbe infinito e sicuramente non sarebbe possibile indicare una short list adatta a tutti.

Conclusioni

Come abbiamo premesso sono importanti i ruoli specialistici solo in quelle aree del digital direttamente legate al proprio business. Se ad esempio un retailer vuole abbandonare il canale di vendita fisico e investire solo in quello online sicuramente avrà bisogno di competenze dirette in ambito e-commerce, UX, social ma questo non vale per l’impresa manifatturiera che sta investendo nell’innovazione di prodotto.

Alle aziende italiane sicuramente servono innovatori, persone capaci di uscire dalla propria zona di comfort per esplorare le nuove possibilità. Non servono specifiche competenze tecniche sull’ultimo hype tecnologico ma servono lavoratori della conoscenza capaci di leggere il contesto e dirigere le scelte a supporto del business, della flessibilità e della semplificazione.

