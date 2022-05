Bonus 200 euro autonomi, le ipotesi: un fondo per ottenere il beneficio

Oltre a pensionati e lavoratori dipendenti, una terza categoria di cittadini è inclusa nella misura di sostegno al reddito introdotta con il Decreto aiuti: è il bonus 200 euro autonomi. Annunciato dal presidente Mario Draghi il 2 maggio 2022, al momento su questo incentivo si sa poco. Vediamo la situazione.

Bonus 200 euro, perché

Nell’ambito del Decreto aiuti, che ha avuto il via libera dal Governo il 2 maggio 2022 ed è volto a contrastare gli effetti nocivi sulle famiglie della guerra in Ucraina e del rialzo dei costi delle materie prime energetiche come gas naturale ed elettricità, è stato lanciato il bonus 200 euro pensionati e lavoratori.

A chi spetta

Si tratta di una misura di sostegno al reddito per supportare le seguenti categorie di cittadini:

pensionati (attraverso il bonus 200 euro pensionati che sarà erogato da Inps)

lavoratori dipendenti (con il bonus 200 euro lavoratori dipendenti in busta paga)

lavoratori autonomi.

In particolare, quest’ultima categoria di lavoratori è stata citata insieme alle altre dal presidente Mario Draghi durante la conferenza stampa di presentazione al pubblico del Decreto aiuti.

Bonus 200 euro autonomi, l’ipotesi di un fondo

Tuttavia, si è trattato solo di un accenno. Per quanto riguarda pensionati e lavoratori dipendenti, è stato spiegato che i primi troveranno l’aumento di duecento euro nel cedolino della pensione, mentre i secondi in busta paga, ma per i lavoratori autonomi non sono state date spiegazioni approfondite. Sembra, ma i dettagli devono ancora essere chiariti, che si potrà accedere al bonus tramite un fondo appositamente predisposto. Anche in questo caso sembra che il limite di reddito sia 35.000 euro.

Quando arriva il bonus autonomi

A differenza quindi dei bonus per pensionati e lavoratori dipendenti, che il Governo ha anticipato potrebbero arrivare a luglio per i primi e giugno-luglio per i secondi, il bonus per i lavoratori autonomi potrebbe richiedere tempi differenti per essere organizzato e, di conseguenza, fruito dagli aventi diritto. Si tratta al momento però di ipotesi.

