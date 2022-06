Bonus psicologo come prenotare e pagare le prestazioni: il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2022 fornisce le istruzioni non solo per presentare l’istanza e ottenere il bonus psicologo ma anche su come accedere alle visite presso i professionisti che aderiscono all’iniziativa.

Ricordiamo che la misura consiste in un supporto economico per usufruire di consulenze psicologiche, in caso di necessità per affrontare le ripercussioni della pandemia sulla salute mentale. Ecco tutte le istruzioni.

Bonus psicologo come funziona

L’istanza deve essere presentata sul sito Inps in via telematica oppure via contact center. Inps poi rilascerà un codice da utilizzare per prenotare la visita. La data che indica il via alla presentazione delle domande sarà indicata sul sito Inps dall’istituto e dal Ministero della Salute entro fine luglio. Per tutti i dettagli rimandiamo alla guida pratica Bonus psicologo come fare domanda.

Come aderire da professionista al bonus psicologo

Da ricordare che i professionisti psicologi e psicoterapeuti che decidono di aderire all’iniziativa devono iscriversi nell’elenco di Inps e, da quel momento, sono obbligati ad accettare la richiesta di usufruire del bonus da parte dei pazienti.

Bonus psicologo come prenotare e pagare la visita

L’articolo 7 del decreto indica i passaggi per gestire l’accesso alla prestazione terapeutica.

L’utente che beneficia del bonus psicologo indica al professionista di sua scelta tra quelli che partecipano all’iniziativa il codice rilasciato da Inps, Lo psicologo tramite i servizi online Inps verifica che l’importo della propria prestazione sia disponibile, ne indica il valore e inserisce la data concordata con il paziente per la seduta, Sarà poi l’Inps a comunicare al paziente i dati relativi all’appuntamento, che si può anche disdire

A quel punto, il paziente dovrà semplicemente presentarsi dallo psicologo e sottoporsi alla visita.

Fatturazione bonus psicologo

Dopo aver svolto la seduta, lo psicologo fa fattura, intestata al paziente, indicando il codice univoco che Inps ha rilasciato all’utente. Lo psicologo dovrà inserire nella piattaforma Inps:

il codice univoco

la data della prestazione

il numero della fattura che è stata emessa

il costo

A quel punto, Inps comunica all’utente-paziente a quanto ammonta la cifra utilizzata per la seduta e l’importo residuo.

