L’Italia ha bisogno anche di un bonus psicologo, l’ha deciso il Governo. La pandemia di coronavirus ha avuto infatti anche impatti sulla salute mentale delle persone, portando stress, ansia, depressione.

È con il nuovo decreto Milleproroghe arriva il bonus psicologo, con cui si possono avere fino a seicento euro per sostenere i costi delle sedute dagli specialisti. Una misura quindi pensata per supportare i cittadini con le spese dovute all’assistenza psicologica e d’altra parte anche a potenziare le strutture sanitarie che erogano i servizi di psicoterapia

Incentivi, bonus e vantaggi della mobilità sostenibile: monopattino, automotive, car sharing e molto altro. Clicca qui per scaricare la guida!

Il 27 maggio 2022, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto attuativo del bonus psicologo, con cui si stanziano 10 milioni di euro per la misura e si forniscono le indicazioni tecniche per richiederlo. In particolare, viene confermato come già era stato annunciato che l’attribuzione del beneficio avverrà per fasce Isee: “Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile chiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”, ha scritto il ministro su Twitter. Il decreto è uscito in Gazzetta a giugno 2022.

L’emendamento che contempla il bonus psicologo inizialmente era stato presentato in occasione delle valutazioni sulla Legge di bilancio, ma non era stato accolto. Invece, è stato approvato tra 16 e 17 febbraio 2022 dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Il successo della misura è stato spinto anche da una raccolta firme online, che ha portato a oltre quattrocentomila sottoscrizioni.

WHITEPAPER Sfide di mercato, strategie e strumenti per la nuova INDUSTRY4.0, con il digitale al centro Automotive IoT

Cos’è il bonus psicologo

Il bonus psicologo che punta alla valorizzazione dell’assistenza per il benessere psicologico degli individui e della collettività, come spiega l’emendamento.

Gli obiettivi

La misura si pone questo obiettivo da raggiungere attraverso il supporto ai servizi di psicoterapia e di sostegno psicologico in assenza di diagnosi di patologie mentali, ma ha anche lo scopo di aiutare i cittadini a far fronte a condizioni di depressione, stress, ansia e in generale di disagio psicologico.

Come funziona il bonus psicologo: fino a 600 euro ottenibili

Il bonus psicologo consiste in un contributo economico per pagare le sedute presso specialisti – psicologi o psicoterapeuti – privati iscritti all’albo professionale. La cifra massima a disposizione per persona è di seicento euro, da definire in base a tre fasce Isee.

Lo stanziamento totale di fondi ammonta a 20 milioni di euro, di cui:

10 milioni di euro per il potenziamento delle strutture sanitarie

per il potenziamento delle strutture sanitarie 10 milioni di euro per i contributi individuali alle persone

Per arrivare alla cifra, si è partiti dal dato medio del costo di una seduta da uno specialista, circa cinquanta euro, per cui il limite massimo di seicento euro potrebbe coprire i costi di dodici sedute.

Requisiti

Il requisito fondamentale per poter accedere alla misura è avere Isee inferiore ai cinquantamila euro. La stima è che possano essere coinvolti nell’iniziativa circa sedicimila persone. Non vi sono limiti relativi all’età.

Bonus psicologo tre fasce Isee

Sono previste tre fasce di reddito:

Isee inferiore a 15mila euro: spettano 600 euro

Isee tra 15mila e 30mila euro: 400 euro

Isee oltre 30mila euro e fino a 50mila euro: 200 euro

Come fare domanda e richiedere il bonus psicologo

Il Ministero della Salute il 27 maggio 2022 ha pubblicato un decreto con le indicazioni per presentare la domanda per il bonus psicologo: si potrà fare richiesta dal momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Inps erogherà i fondi dando priorità a chi ha un reddito più basso. I fondi saranno erogati fino al loro esaurimento.

Per le istruzioni vedi anche il nostro articolo dedicato bonus psicologo come fare domanda.

Codacons, “Solo 10 milioni per i cittadini in difficoltà”

Il Codacons in una nota ha commentato che il beneficio, a parere dell’associazione, “è una misura spot che non aiuterà realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto e duraturo sostegno”. Il Codacon ritiene ci siano punti critici: “Prima di tutto i fondi messi a disposizione appaiono del tutto insufficienti: solo 10 milioni di euro saranno destinati in modo diretto ai cittadini in difficoltà attraverso un voucher da spendere in servizi di assistenza”. Poi, “il tetto Isee fino a 50mila euro per poter godere del bonus appare troppo elevato”. Inoltre il Codacon ritiene la misura possa portare a un rincaro dei prezzi dei professionisti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA