Draghi, “portiamo l’Italia nel metaverso”, ma ecco perché serve cautela

Stiamo entrando nell’era del “Metaverso” e del Web3, un nuovo modo di “vivere” Internet, più interattivo, virtuale ed immersivo. In Italia, però, il dibattito sembrerebbe sopito, nonostante recentemente il Senato della Repubblica abbia avviato un’indagine conoscitiva sul tema e la Luiss abbia organizzato un ciclo di seminari aperti per approfondire gli aspetti regolatori.

Mark Zuckerberg ha appena incontrato il premier Draghi proprio per parlare di metaverso e investimenti. Di come portare l’Italia e le eccellenze nostrane in questo nuovo universo.

Nel resto del mondo numerosi sono gli interrogativi su questa nuova visione della Rete, con notevole fermento di sperimentatori, aziende e appassionati di tecnologia che continuano a domandarsi sin dove Mark Zuckerberg – promotore di questo nuovo mondo – vorrà spingersi.

Perché dovremmo interessarci a livello anche politico? Per molte ragioni

Spesso Metaverso fa rima con NFT e web3: entrambi partono da un universo crittografico comune e in particolare gli NFT sono gli oggetti di proprietà che popolano i metaversi e ne caratterizzano l’esistenza. In piattaforme come The Sandbox e Decentraland, tramite blockchain, ma soprattutto tramite l’utilizzo di NFT, si può già vivere in un mondo virtuale comprando terreni, oggetti personalizzabili e partecipando anche alle decisioni della community, aspetto quest’ultimo, sicuramente affascinante di questi nuovi mondi virtuali post-Second Life.

Le DAO (Decentralized autonomous organization) sono organizzazioni decentralizzate e autonome che tramite blockchain, basano sulla partecipazione della propria community il loro punto di forza. Chi gestisce una DAO emette token che danno la possibilità ai possessori di votare e diventare una sorta di azionisti della società.

Due esempi.

Fino ad ora dunque il metaverso sembrerebbe soprattutto uno strumento finanziario e una gamification applicata all’universo blockchain e delle cryptovalute.

Ritrovarsi tutti in un unico ambiente virtuale avrà sicuramente dei pregi, come quello di abbattere le distanze, vivere con più facilità i rapporti lontani, grazie soprattutto a speciali visori VR (come gli Oculus già prodotti da Facebook) che renderanno maggiormente immersiva tale esperienza.

Non solo opportunità, ma anche dubbi e qualche criticità al momento da gestire. Se non proprio grattacapi: lo scorso dicembre – quindi dopo appena due mesi dall’avvio della piattaforma – una sperimentatrice ha affermato che, mentre si aggirava su Horizon Worlds, è stata avvicinata da un avatar sconosciuto che l’ha palpeggiata. Come riportato dalla BBC, una ricercatrice – fingendosi una ragazza di 13 anni – è stata adescata e minacciata di stupro, mentre alcune app della piattaforma hanno permesso alla stessa adolescente (almeno sulla carta) di accedere a stanze virtuali “piccanti” dove poteva interagire con altri avatar che simulavano atti sessuali.

C’è poi da tenere a mente anche il tema dell’informazione. Come verrà gestita questa nel metaverso? È ben noto che l’informazione è elemento costitutivo del potere e fattore fondamentale della strategia; così come non sono una novità le azioni belliche consistenti nell’uso delle informazioni. La disinformazione è un’attività praticata da tempi remoti e tutt’altro che inutilizzata. Lo sfruttamento della risorsa informativa è un amplificatore e il metaverso potrebbe non avere regole chiare soprattutto in una prima fase. La formazione di grandi masse dati – fenomeno meglio noto come big data – e il loro utilizzo controllato con l’impiego di algoritmi di analisi rappresentano nella competizione (economica, politica, strategica) la nuova leva per la formazione di posizioni di potere.

Un mondo, dunque, senza (o con poche) regole, mentre rimane viva la preoccupazione su chi governerà tutti i dati personali degli utenti e sulle implicazioni psicologiche che tale sistema avrà sulla salute mentale, specie quella degli adolescenti: ci sarà ancora qualcuno che vorrà uscire da casa e socializzare al bancone di un bar come ai vecchi tempi?

Solo perché un’esperienza è virtuale non vuol dire che – ahimè – le sue conseguenze non possono essere meno reali.

Cos’è il Metaverso

L’idea del Metaverso si affaccia, per la prima volta, in un romanzo scritto nel 1992 da Neal Stephenson, intitolato Snow Crash. Tra le pagine futuristiche del racconto emerge un “non luogo”, denominato – appunto –Metaverso, una realtà virtuale tridimensionale che viaggia sulla rete, e all’interno della quale ogni singolo abitante del pianeta può accedere e vivere in una realtà parallela a quella fisica attraverso un avatar. Dobbiamo fare un salto fino al 2003 per vedere in parte realizzato il sogno di Stephenson, quando il fisico Philip Rosedale lancia sul mercato un mondo virtuale 3D on-line con il nome di Second Life, primo vero e proprio metaverso, in cui tramite il proprio avatar si può agire, creare oggetti, fare acquisti, vivere delle esperienze, andare all’università. Solo molto più tardi sarebbero attivate le cryptovalute e l’esplosione di videogame come Minecraft, Fortnite e Roblox.

Nel 2018 con il noto film “Ready Player One”, è il cinema a farci conoscere un metaverso di nome OASIS, in cui le persone si immergono nel mondo virtuale per scappare alla propria condizione sociale e ad un stato ambientale terribile in cui si trova il pianeta Terra. Fantascienza?

Infine arriviamo all’ultimo annuncio di Mark Zuckerberg in cui di fatto trasforma l’azienda Facebook in Meta puntando ad essere una vera e propria piattaforma del metaverso, primo tra le big tech GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ad appropriarsi non solo di parte del nome del nuovo universo virtuale, ma anche dell’investimento faraonico di 10 miliardi di dollari.

“In questo futuro – ha spiegato Mark Zuckerberg – sarai in grado di “teletrasportarti” istantaneamente come un ologramma per essere in ufficio senza spostarti, a un concerto con gli amici o nel soggiorno dei tuoi genitori. Questo aprirà più opportunità, non importa dove vivi. Sarai in grado di dedicare più tempo a ciò che conta per te, ridurre il tempo nel traffico e ridurre la tua impronta di carbonio”.

Un nuovo pianeta, totalmente virtuale, è quasi pronto. Nell’ottobre 2021 è partita la sperimentazione (solo per addetti ai lavori) di uno spazio etereo (Horizon Worlds) in cui gli utenti possono interagire con altri utenti all’interno di un ambiente generato dal computer. Gli utenti in carne ed ossa vengono identificati con un’icona digitale o una figura che li rappresenta, generalmente un avatar.