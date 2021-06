Covid-19, tecnologie innovative per la sanità pubblica in Trentino | Agenda Digitale

Da quando in Trentino è attivo il sistema TreC (Cartella Clinica del Cittadino) alcune cose per operatori sanitari e pazienti sono diventate più semplici e veloci. Pediatri, cardiologi, oculisti, diabetologi e altri specialisti stanno risolvendo molti dei problemi causati dalla pandemia grazie a un ecosistema di servizi in continua evoluzione e che ruota attorno alla piattaforma.

L’innovazione messa in moto col, modello TreC non riguarda solo la tecnologia, ma anche l’organizzazione del sistema sanitario provinciale grazie a un modello di governance condivisa per lo sviluppo della sanità digitale che la Provincia di Trento, grazie a TrentinoSalute4.0, il centro di competenza costituito da APSS, PAT e FBK attivato dal 2016, sta spingendo affinché i risultati della ricerca siano convalidati, resi sicuri e disponibili al più presto come servizi ai cittadini. Per TS4.0 questo modello rappresenta il più potente motore di sviluppo e di costruzione delle conoscenze e competenze in ambito sanitario.

Grazie a questa prescrizione digitale , i sanitari sono in grado di gestire meglio la cura e migliorare la qualità della vita dei propri pazienti, in particolare quelli che soffrono di una malattia cronica. I campi di applicazione di queste tecnologie di sanità digitale possono abbracciare numerose discipline specialistiche e gradualmente diventeranno un servizio offerto a tutti gli assistiti dal sistema sanitario. In questi mesi sono in corso in Provincia di Trento diverse sperimentazioni per mettere a disposizione nuove tecnologie di sanità digitale, come la televisita , strumento di facile utilizzo e molto apprezzato da parte dei pazienti, specialmente ora che l’accesso alle strutture sanitarie è più difficoltoso. Dallo scorso anno, grazie alla collaborazione dei medici specialisti e dei pediatri, sono stati avviati alcuni PoC , come si dice in gergo tecnico. Sono i Proof of Concept, in pratica, le sperimentazione sul campo di un progetto o metodo, che servono a provare se funziona ed è sostenibile.

I fattori che hanno accelerato lo sviluppo di tecnologie innovative a supporto del sistema sanitario hanno riguardato innanzitutto la necessità di mantenere la continuità assistenziale e di evitare gli assembramenti di pazienti negli ambulatori; coinvolgere poi più attivamente cittadini e sanitari alla costruzione dei servizi, validare nuove tecnologie e funzionalità, e promuovere un nuovo modello organizzativo.

L’idea di base è che ogni PoC avviato sul territorio provinciale si basi su tre pilastri di riferimento:

Oltre alla creazione condivisa dei servizi sanitari, che si declina attraverso i laboratori con i cittadini e gli operatori sanitari e la sinergia tra tutte le competenze, l’obiettivo finale è di costruire una comunità nazionale per la condivisione di buone pratiche. Le caratteristiche tecnologiche e il modello di governance per lo sviluppo e la sua continua evoluzione consentono un efficace e immediato riuso sul territorio nazionale anche in altri contesti pubblici e privati.

La piattaforma TreC in questi mesi è stata così scelta e rimessa in uso anche da altre realtà italiane: la Provincia di Trento ha firmato accordi con l’Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina (Roma), l’IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Forlì), l’Ospedale Mauriziano e l’Asl 3 (Torino), la AUSL di Bologna e l’Azienda ULSS7 “Pedemontana” della Regione Veneto. Inoltre la Provincia autonoma d Trento ha sottoscritto protocolli di intesa per lo sviluppo della sanità digitale con le Regioni Emilia Romagna e Umbria.

L’esperienza trentina sulla cartella clinica del cittadino sta diventando il nucleo centrale di una community di pubbliche amministrazioni e di strutture sanitarie private che hanno deciso di adottare TreC per affrontare insieme le sfide della telemedicina e per rivedere il modo di garantire i servizi ai cittadini.

La community che sta nascendo, supportata dal centro di competenza TS4.0, adotta il modello definito da AgID (l’Agenzia per l’Italia digitale) per il riuso delle soluzioni tecnologiche e denominato Open Community PA. Offrirà un supporto a tutte le aziende sanitarie partecipanti per gestire l’evoluzione della piattaforma tecnologica e per condividere i modelli organizzativi adottati per garantire i migliori servizi ai cittadini.

Come funziona TreC

L’ecosistema di applicazioni e servizi di sanità digitale TreC collega i cittadini della Provincia autonoma di Trento al servizio sanitario e ai professionisti della salute. TreC offre un insieme variegato di strumenti online, accessibili via app o via portale web, che consentono di accedere al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e consultare i referti online, di gestire un diario sul proprio stato di salute e di condividerlo con i sanitari, di vedere le ricette farmaceutiche e specialistiche.

Nell’ultimo anno la app TreC_FSE (attiva dal 2018) è stata arricchita con nuove funzionalità che permettono, per esempio, di pagare le prestazioni sanitarie (grazie all’integrazione con Spid e PagoPA), delegare l’accesso alla propria TreC ad altre persone di fiducia, di cambiare il medico di base, di accedere con i dati biometrici alla app (impronta digitale o riconoscimento del viso), di visualizzare l’esito del tampone Covid, il certificato di fine isolamento, di visualizzare il certificato “verde” e, per alcune prestazioni specialistiche dell’Azienda sanitaria e dei pediatri di libera scelta, anche di effettuare televisite. Portare in produzione queste innovazioni, fare ricerca e sperimentare è quello su cui TrentinoSalute4.0 punta nei prossimi anni. TreC rappresenta il punto di partenza per capire meglio come devono evolvere i servizi sanitari. Sono i cittadini stessi che hanno chiesto di invertire il paradigma: non c’è più un cittadino che cerca un ambulatorio, ma è il Servizio sanitario che si avvicina alle persone e risponde alle esigenze della comunità. E lo dimostrano i dati di utilizzo: TreC in Trentino è ormai diventata un’abitudine per oltre 150 mila persone (sono oltre 38.000 quelli che accedono tramite la app TreC_FSE). L’intera documentazione sanitaria personale, dal 2007, è lì a disposizione, sul computer di casa, sul pc portatile o sul cellulare e non occupa più spazio in casa. Non serve più portarsi dietro il libretto pediatrico o il raccoglitore con la propria storia clinica. Adesso è tutto in tasca, ovunque ci si trovi. Una bella comodità. Certo, ma a questo ci si è arrivati dopo tanto lavoro e tanto impegno.

Il 2020 ha rappresentato certamente un anno fondamentale per il Centro di competenza TrentinoSalute4.0. Non solo perché ha coinciso con la pandemia, che ha di fatto reso la telemedicina un ambito ed un modello di sanità ormai indispensabile, ma ha permesso di individuare nuovi modelli di sanità sui quali avviare sperimentazioni e lo sviluppo di ricerche che possano in breve tempo tradursi in strumenti a supporto dell’organizzazione sanitaria, dei medici, delle professioni sanitarie, di tutto il personale che opera in questo settore. L’efficienza dei servizi sanitari si giocherà ora nei distretti sanitari che vanno potenziati sulla base dei bisogni di salute dei cittadini. Temi come sanità digitale e telemedicina devono essere affrontati oggi per non ritrovarci domani senza cure eque e disponibili per tutti.