Nuove regole covid per viaggiare in Europa, gli obblighi green pass - Agenda Digitale

Dal 25 gennaio scorso, ci sono nuove regole per viaggiare all’interno della Unione europea, relativamente al green pass. In estrema sintesi, ciò che rileva non sarà più il criterio del Paese di provenienza, come è stato sostanzialmente finora, bensì lo status vaccinale. Ma vediamo nel dettaglio le più rilevanti novità.

Dal primo di febbraio per viaggiare (liberamente) all’interno della UE occorrerà avere il lasciapassare verde. Al centro del sistema europeo approda dunque il Green pass base ottenibile attraverso:

In pratica, il possesso del Certificato verde consentirà di poter circolare senza restrizioni, ferma restando la prudenza di fondo: evitare di effettuare viaggi non essenziali tra le aree colorate di rosso scuro, cioè a maggior rischio sanitario.

Come anticipato, per viaggiare in Europa sarà sufficiente avere il Green pass base.

Sulla durata e annessa validità, occorre distinguere tuttavia se:

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) quotidianamente disegna e aggiornare la mappa settimanale dell’Europa con il sotteso intento di aumentare il numero dei vaccinati.

Figura 1 Mappa Ecdc aggiornata al 13.01.2022

A quasi due anni dall’inizio della pandemia, inizia a intravedersi un po’ di luce dal momento che l’Unione europea sta per abbandonare la cd “mappa del contagio” che ci accompagna da quel marzo 2020, in favore di un approccio “individuale”, nel senso che varrà lo status personale del cittadino – con vaccinazione completa, guarito dal Covid oppure dotato di tampone – e non più l’area di provenienza, in ottica di chiara semplificazione.

Secondo la raccomandazione proposta, le persone con vaccinazione completa, ovvero guarite dalla malattia oppure ancora in possesso di un test negativo al Covid, non potranno più essere costrette ad altri tamponi o quarantene siano essere necessarie o fiduciarie, a prescindere dalla situazione epidemiologica del loro Paese di origine.

Ne consegue che la “mappa d’incidenza cumulativa dei casi bisettimanali” anzidetta assumerà carattere “puramente informativo”.

Secondo l’ultima raccomandazione la validità del green pass ottenuto grazie al ciclo vaccinale resta di “nove mesi”. Parimenti, restano immutati anche i 180 giorni di libera uscita garantiti dal certificato di guarigione.

Cambia, invece, la tempistica dei tamponi. Secondo la raccomandazione in questione se il risultato dei molecolari resterà valido per le 72 ore successive, muterà il tempo di validità dei tamponi cd “test antigenici” dimezzandolo a 24 ore.

Dal 1° febbraio, stop ad altre restrizioni oltre al Green pass.

I viaggiatori, infatti, in possesso del certificato digitale Covid Ue valido «non

dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione. Le misure adottate per contrastare la pandemia devono essere basate sulla condizione della persona, e non sulla situazione a livello regionale, eccezion fatta per le aree dove il virus

circola a rischio molto elevato», si legge nella nota pacchetto di raccomandazioni.

In altri termini, muta l’approccio europeo sui viaggi, per quanto — pare che — il vicepresidente della Commissione abbia annunciato la possibilità di estendere il Green pass oltre giugno essendosi palesato uno strumento decisamente efficace.

Aperto resta il dibattito sul tema, specie in Italia, del Green pass come nuova normalità.

Parlare di “normalità” associandola a libertà compresse pare, e non solo a parere di chi scrive, un ossimoro, evocando il pensiero doppio orwelliano attesa la capacità di accogliere ad un tempo, mentalmente, due opinioni tra loro contrastanti. Pensate al famoso “gelato … caldo”, oibò.

Ma solo in Italia, come visto.

Vediamo ora come alcuni Paesi europei si stanno adeguando.

L’Austria parrebbe ad oggi richiedere il vaccino e un tampone molecolare, a meno che non si abbia la terza dose cd booster, oltre alla presentazione del Green pass. In caso di assenza di una di queste tre circostanze si rende obbligatorio sottoporsi a isolamento fiduciario che si interrompe al test PCR molecolare negativo.

Più blande sono invece le norme per chi ha la terza dose di vaccino esonerando gli stessi dal test e da ogni quarantena.

In Francia, cambiano le regole, e precisamente dal 24/01/2022 occorre avere il Super Green pass (all’italiana).

Ad oggi, è obbligatorio per tutti, minori compresi, compilare la dichiarazione di assenza di sintomi di cui al Ministero dell’Interno francese unitamente al modulo di localizzazione digitale (cd Passenger Locator Form) da presentare al momento dell’imbarco, e a chiunque preposto ad effettuare i controlli.

Ancora, superato il picco dei contagi, di recente è stato annunciato che, tra gli altri, dal 2 febbraio cadrà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

La Germania che, come noto, ha imposto la quarantena obbligatoria per i non vaccinati, a partire dal 1° gennaio 2022 per entrare nel Paese occorre:

La documentazione va inviata alle Autorità sanitarie competenti, in assenza di ciò la quarantena dura 10 giorni.

La Grecia “spinge” alla dose booster pena la revoca del Green pass, all’italiana e dal 1° febbraio, «chi non ha ricevuto la dose booster dopo 7 mesi (dalla seconda dose) sarà considerato non vaccinato».

L’Irlanda abolisce quasi tutte le restrizioni anti Covid. Passato il picco della variante Omicron, stop a:

In Spagna, la svolta: secondo le autorità locali è arrivato il momento di monitorare la pandemia in modo diverso, come una influenza, con rispetto parlando per i milioni di vittime che il Covid ha mietuto.

Anche la Svezia allenta le regole della quarantena per il Covid nel senso che i positivi o coloro che vivono con un positivo dovranno isolarsi solo più per 5 giorni, mentre alcune categorie, come i sanitari o poliziotti, non dovrà (più) mettersi in isolamento, quand’anche fosse venuto in contatto con positivi.

E così approdiamo extra UE in Inghilterra laddove è notizia ormai nota che il primo ministro abbia affermato che il governo inglese abbandonerà immediatamente lo smart working, passando velocemente al “Piano B” dichiarando che «…dobbiamo imparare a convivere con il Covid allo stesso modo in cui conviviamo con l’influenza».

Insomma, un chiaro allentamento delle restrizioni anche verso i viaggi, intendendo porre fine all’obbligo legale per le persone (risultanti) positive al Covid di auto-isolarsi.

In Italia a tutto (super) green pass

Se fossimo a teatro, potremmo proclamare un bel “…colpo di scena”. Stante il picco dei contagi che sta arrivando o forse sta passando e che prima o poi scomparirà come questo Covid, con l’ultimo DPCM del 21 gennaio scorso il Governo ha ridotto al minimo le attività consentite senza green pass, a differenza di altri Paesi, come vedremo più oltre ad esempio la Gran Bretagna, che hanno annunciato l’abbandono delle certificazioni verdi e l’allentamento o financo la fine delle restrizioni.

L’ultimo DPCM del 21 gennaio 2022

Dal 1° febbraio niente Green pass né base né super per accedere ai supermercati o le edicole nonché per usufruire dei servizi in ambito di salute, sicurezza e giustizia.

Occorrerà invece averlo ed esibirlo (quello base) per entrare nei tabaccai, librerie e alle Poste così come nelle banche, o finanziarie e tutti gli uffici pubblici.

Insomma, le solite stranezze del nostro Paese.

In pratica, detto altrimenti, le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite, esattamente come nei periodi di lockdown. Mentre per tutti quei luoghi in cui sono in vendita anche prodotti non essenziali come ad esempio nei centri commerciali, no. Laddove peraltro verranno effettuati controlli a campione per evitare che, sull’onda del pensiero governativo, “i No vax approfittino delle poche attività consentite per farne altre”.

Ma sarà proprio questa la via giusta per convincere quei pochi ancora rimasti No vax, a sottoporsi al vaccino?

Non è forse peggio, con tutte queste restrizioni continue, per non dire accanimento incalzante, trovarsi ad avere gente (non ancora vaccinata e che non vuole in alcun modo vaccinarsi, per opinabili ragioni) che “spera” di contrarre il virus, nella variante più blanda di Omicron? Non è eticamente ben più preoccupante, a maggior ragione nei riguardi di quanti, specie nei riguardi dei parenti, deceduti: mediate gente, meditate (!)

L’immancabile FAQ governativa, tutta all’italiana

Non poteva mancare la FAQ governativa tutta all’italiana, spieghiamone il perché.

È semplice capire la poca coerenza, basta leggerne il tenore testuale: «Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

In altri termini, quindi, dobbiamo rappresentarci che chi va al supermercato ove si potrà continuare ad entrare liberamente, potrà acquistare generi alimentari di prima necessità, ma anche, per esempio, vasi da giardino o complementi di arredo — non certo qualificabili come il pane e il latte — purché venduti all’interno dello stesso esercizio commerciale. Diversamente, se invece si entra in un centro commerciale, allora liberamente si potrà accedere nei locali che vendono alimentari o farmaci, ma non anche — sempre che si venga controllati a campione dagli esercenti stessi — in un altro che, ad esempio, vende abbigliamento (altro bene asseritamente non primario). In caso di controllo, ovviamente conseguono le sanzioni previste per il mancato possesso del Green Pass.

I negozi da Green pass free, come da elenco di cui al DPCM 21/01/22

Vediamo di seguito e in sintesi (tabellare), l’elenco di quei negozi ad accesso libero.

Luoghi ad accesso libero Negozi di commercio Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.Negozi di commercio al dettaglio Negozi di commercio al dettaglio di surgelati

Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Negozi di commercio Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.Negozi di commercio al dettaglio

Come si può notare, è una lista molto più contenuta rispetto a quelle che i DPCM di Conte contenevano durante i periodi di lockdown.

Il Dpcm rammentiamo, regolamenta altresì l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché veterinarie in cui è sempre consentito l’accesso senza Green pass «per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura», il che vale anche per gli accompagnatori.

Parimenti è consentito l’accesso, senza certificazione verde, agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia «per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti». Idem, per gli uffici giudiziari «per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata».