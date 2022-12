Ue e Usa uniti contro TikTok: in ballo non solo la privacy ma la manipolazione sociale

Il passaggio più rilevante della lettera con cui la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen comunica che TikTok è sotto osservazione da parte delle autorità garanti dell’Unione è forse quello meno “istituzionale”. Il fatto in sé, infatti, non è nuovo e la lettera della Presidente costituisce, quindi, un passaggio politico, in asse con gli USA. La novità, piuttosto, risiede nella condivisione della lettera di Von der Leyen da parte del Commissario della Federal Communications Commission degli Stati Uniti, Brendan Carr.

NEW: The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirms that #TikTok’s data transfers are under investigation & object of several ongoing proceedings.

This comes after concerns raised by Members of the European Parliament about data access from inside China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 22, 2022