La gestione dei dati pubblici sta diventando una leva fondamentale per il miglioramento dei servizi e delle politiche pubbliche.
governance dati pubblici
AI nella PA: dove crea valore e cosa serve per farla funzionare
La PA italiana affronta una sfida ancora aperta: governare dati frammentati e sistemi obsoleti mentre norme UE e PNRR accelerano la digitalizzazione. L’AI può migliorare classificazione, integrazione e analisi predittiva, ma servono interoperabilità, sicurezza e competenze per trasformare regole e investimenti in risultati
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica
