governance dati pubblici

AI nella PA: dove crea valore e cosa serve per farla funzionare

La PA italiana affronta una sfida ancora aperta: governare dati frammentati e sistemi obsoleti mentre norme UE e PNRR accelerano la digitalizzazione. L’AI può migliorare classificazione, integrazione e analisi predittiva, ma servono interoperabilità, sicurezza e competenze per trasformare regole e investimenti in risultati

Pubblicato il 13 gen 2026
Antonella Petrillo

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Laura Petrillo

Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica

codice amministrazione digitale cad legge italiana IA e PA

La gestione dei dati pubblici sta diventando una leva fondamentale per il miglioramento dei servizi e delle politiche pubbliche.

P
Antonella Petrillo
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
P
Laura Petrillo
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
