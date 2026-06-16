Ma i Comuni sono davvero digitali? come passare dai servizi online ai servizi utili

C’è un momento preciso in cui qualsiasi benchmark smette di fare il suo lavoro. Non è quando i risultati sono buoni. È quando i risultati sono tutti buoni. Quando il 94% dei soggetti misurati ottiene il punteggio massimo o quasi, quella misurazione ha esaurito la sua funzione discriminante. Non misura più niente di utile. Certifica un livello raggiunto, certo, ma non dice dove andare. Non aiuta a capire chi è avanti e chi è indietro nella corsa che viene dopo.