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Ma i Comuni sono davvero digitali? come passare dai servizi online ai servizi utili

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La maturità digitale dei Comuni cresce in modo netto, ma il successo degli indicatori attuali mostra anche il limite del benchmark. Dopo il PNRR, la sfida diventa misurare qualità dei servizi, interoperabilità, uso dei dati, AI e sostenibilità organizzativa

Pubblicato il 16 giu 2026
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Andrea Tironi

Project Manager – Digital Transformation

Mappa dei Comuni digitali 2025 mercato digitale in italia

C’è un momento preciso in cui qualsiasi benchmark smette di fare il suo lavoro. Non è quando i risultati sono buoni. È quando i risultati sono tutti buoni. Quando il 94% dei soggetti misurati ottiene il punteggio massimo o quasi, quella misurazione ha esaurito la sua funzione discriminante. Non misura più niente di utile. Certifica un livello raggiunto, certo, ma non dice dove andare. Non aiuta a capire chi è avanti e chi è indietro nella corsa che viene dopo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Andrea Tironi
Project Manager – Digital Transformation

Lavoro con la PA da 20 anni. Sono Project Manager in ambito ict, trasformazione digitale e AI.

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