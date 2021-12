Decreto Festività, così si chiude l'Italia: super green pass al centro - Agenda Digitale

Approvato il decreto legge “Festività” con nuove strette e il green pass sempre più protagonista anche nella versione rafforzata.

Il Governo, dopo la cabina di regia svoltasi nell’antivigilia di Natale, lo annuncia in un comunicato stampa. Scopriamo le (ultime) novità che vanno verso una spinta a vaccinarsi sempre più forte, con l’estensione del super green pass ad altri luoghi e per più tempo (fino al 31 gennaio anche in area bianca).

C’è anche una validità ridotta del green pass: sei mesi da febbraio, contro gli attuali nove.

Decreto Festività, le nuove strette in sintesi

Gli articoli del decreto festività sono quindi volti a disciplinare le nuove e ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 e la variante Omicron.

Green pass ancora più breve

Anzitutto, la durata del Certificato verde o Green pass: col decreto Festività dal primo febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Tra seconda e terza dose meno tempo

È stato deciso di ridurre anche il periodo di tempo minimo tra la somministrazione della seconda e terza dose di vaccino, passando da 5 a 4 mesi, tra una dose e l’altra.

Mascherine all’aperto ovunque col decreto festività

Si torna all’obbligo delle mascherine FFP2 anche all’aperto a prescindere dalle zone (Covid zone), quindi anche in quella bianca, da indossare correttamente (coprendo naso e bocca), e specificamente:

in occasione degli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto, oltre che naturalmente al chiuso in luoghi come … teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilabili; e parimenti per gli eventi/competizioni sportivi;

su tutti i mezzi di trasporto (locali, regionali, nazionali, bus, metro, aerei ecc).

Divieti di eventi, feste, discoteche e terze dosi

Fino al 31 gennaio 2022, note dolenti:

sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; in pratica, niente feste specie di Capodanno in piazza;

saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilabili/assimilati.

Dopo il 31 gennaio servirà avere la terza dose oppure un super green pass con due dosi più tampone negativo.

Ingressi di visitatori in strutture sociosanitarie e RSA

Si legge ancora nella sintesi ufficiosa che «è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose».

Quindi, in pratica per andare a trovare un proprio parente o persona cara ricoverata nelle strutture a ciò preposte, non basta più essere vaccinati (Green pass rafforzato) ma occorre sottoporsi anche al tampone.

Ristoranti, bar e locali al chiuso solo con Super Green pass

C’è l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche di un semplice caffè al banco.

Palestre, musei, mostre, circoli culturali

Il Super green pass è esteso anche a palestre, piscine, musei, mostre, centri culturali.

Un super green pass potenziato nel Festività

Insomma> il super green pass servirà quasi ovunque, anche in area bianca, fino al 31 gennaio (era fino al 16 gennaio con precedente decreto). Da febbraio servirà solo in aree gialle e arancioni, salvo ulteriori proroghe.

Il leitmotiv è sempre lo stesso: per accedere a luoghi e fare attività sociali/lavorative occorre avere ed esibire il Green Pass in corso di validità, naturalmente.

Ciò vale, e qui la prima estensione, per i corsi di formazione privati, svolti in presenza.

Mentre, è stata prevista un’ulteriore estensione dell’obbligo del Green pass cd rafforzato per accedere:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

musei e mostre;

al chiuso per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Viaggi e scuola col covid

Anche se sono iniziate le vacanze di Natale, non dimentichiamoci della scuola, e dei viaggi.

A scuola

Il ministero preposto, al fine di assicurare la corretta individuazione e relativo tracciamento di eventuali casi positivi nelle scuole, “assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”.

Quarantena obbligatoria, di rientro dall’estero

Rammentiamo, stante quanto già scritto sul tema, che rimane in vigore la regola aurea, ahinoi, del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato e quindi nonostante abbia il green pass (rafforzato), con l’obbligo facendo rientro da alcuni Paesi di sottoporsi ad una quarantena fiduciaria (variabile a seconda delle disposizioni ufficiali di 5/10 gg).

Messe e covid

Da ultimo, e in conclusione, qualche riflessione non può non spendersi proprio in ordine alla messa di Natale.

Messa di mezzanotte

Una lieta novella: torna la Messa di mezzanotte.

Pur sempre con mascherina e “pugnetti” o timidi sguardi di pace.

Per il resto, le regole sono le solite stabilite dalla CEI e in estrema sintesi: mascherine e mani igienizzate, distanziamento

La buona Novella Nonostante il secondo anno consecutivo, nel quale le festività sono funestate dalla pandemia che un soffio di Dio porterebbe via, vediamo comunque le “cose” positive: non ci sarà coprifuoco; nessuno resta fuori, se non ha il Green pass. Ma la buona Novella è ben un’altra: Dio si farà anche quest’anno, e proprio quest’anno come in ogni momento difficile, “bambino”. Sarebbe bello allora che tutti lo accogliessimo convertendo il nostro cuore, con fede certa e speranza rinnovata nella certezza che, come disse Papa Francesco «Il Figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire una cosa importante: come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà».

