Governare l’IA nella PA: la strategia di AgID

L’integrazione delle tecnologie emergenti all’interno delle strutture pubbliche italiane sta attraversando una fase di ridefinizione profonda, virando verso un approccio che privilegia la flessibilità e il controllo strategico. In occasione di un recente confronto tecnico organizzato dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, il Direttore Generale di AgID, Mario Nobile, ha delineato i pilastri di quella che è oggi la strategia di AgID. Il quadro emerso non descrive la tecnologia come un prodotto statico, bensì come un ecosistema in continua evoluzione che richiede una governance specifica per garantire sicurezza e affidabilità ai cittadini.

Il superamento del concetto di “fabbrica”: l’IA come cantiere aperto

Un punto cardine della visione istituzionale risiede nel superamento della metafora industriale classica. Spesso, nel dibattito europeo, si fa riferimento alle cosiddette “AI factories“, ma per la realtà amministrativa italiana questa definizione appare limitante. Secondo Nobile, l’attuale fase storica non vede la produzione di un oggetto finito, ma la gestione di un processo dinamico.

«Il punto della molteplicità è importante perché, essendo la nostra Agenzia per l’Italia Digitale collegata con diversi mondi GovTech a livello mondiale, osserviamo che nessuno sta “fabbricando” un oggetto finito come un orologio o un’automobile; si tratta piuttosto di un cantiere» ha dichiarato il Direttore Generale. Questa distinzione non è meramente terminologica, poiché implica che non esiste una soluzione unica per ogni esigenza della Pubblica Amministrazione. La complessità del settore pubblico richiede invece la capacità di gestire una pluralità di oggetti tecnologici che devono interagire tra loro in modo armonico.

L’architettura dell’orchestratore a tre bracci

Per rendere operativa questa visione, AgID propone un modello architetturale di riferimento basato sulla figura dell’orchestratore. Questo sistema deve essere in grado di agire contemporaneamente su tre direttrici fondamentali per garantire l’efficacia dei servizi.

Il primo braccio riguarda i modelli. Sebbene l’attenzione mediatica sia catturata dall’Intelligenza Artificiale generativa, come i Large Language Models (LLM) o i Small Language Models (SLM), la strategia nazionale non dimentica l’efficacia dei sistemi precedenti al 2021. Nobile ha sottolineato come, in settori critici come quello dei trasporti, i modelli non generativi continuino a offrire un’altissima accuratezza e affidabilità. La scelta del modello deve quindi essere guidata dall’uso specifico, evitando di impiegare necessariamente l’ultima tecnologia nata se non strettamente funzionale all’obiettivo.

Il secondo elemento essenziale è la pipeline dei dati. Il collegamento con le banche dati pubbliche richiede dimensionamenti e tipologie specifiche, che rappresentano il vero carburante per ogni sistema di automazione o analisi. Infine, il terzo braccio è costituito dai tools, ovvero gli strumenti applicativi che devono essere dimensionati e progettati in base alle reali necessità dell’ente e dell’utente finale.

Procurement e sviluppo: le nuove direttrici di AgID

Un aspetto cruciale per l’attuazione pratica della strategia riguarda le modalità con cui le amministrazioni acquisiscono e sviluppano queste tecnologie. AgID ha già mosso i primi passi pubblicando le Linee Guida per l’adozione dell’IA, documenti agili progettati per armonizzarsi con l’AI Act europeo e per definire ruoli e competenze all’interno delle organizzazioni.

Tuttavia, il lavoro normativo è in piena espansione. L’Agenzia è attualmente impegnata nella stesura di due ulteriori documenti fondamentali: le linee guida per il procurement (l’approvvigionamento) e quelle per lo sviluppo (development) dell’Intelligenza Artificiale. Questi testi forniranno esempi concreti alle amministrazioni e alle imprese partner, aiutandole a valutare se sia più conveniente installare modelli “in casa” o acquisire servizi esterni.

La gestione dei costi: tra CAPEX e OPEX

La scelta tra soluzioni diverse non è solo tecnica, ma ha un impatto profondo sui bilanci pubblici. Nobile ha evidenziato come l’adozione di metriche di pagamento basate su API erogate tramite cloud offra flessibilità ma esponga a costi operativi (OPEX) ampiamente variabili. Al contrario, l’implementazione di strumenti on-premise comporta costi iniziali di investimento (CAPEX) molto elevati, ma può rappresentare una forma di protezione rispetto alla volatilità dei prezzi nel lungo periodo.

La strategia di AgID punta a fornire strumenti di analisi per ponderare queste variabili, evitando scelte predefinite e promuovendo una valutazione caso per caso basata su diverse dimensioni d’analisi.

Sovranità digitale e il valore dell’approccio europeo

Il tema dell’innovazione si intreccia inevitabilmente con quello della sovranità digitale. La protezione dei dati e il controllo strategico sulle infrastrutture sono elementi che determinano il futuro economico del Paese e dell’intero continente. In questo senso, AgID introduce nelle nuove linee guida il concetto di disaccoppiamento (decoupling).

«Inserire nelle linee guida di procurement e sviluppo concetti come il disaccoppiamento (o decoupling) significa sfruttare le migliori tecnologie attuali garantendo però la sicurezza per la PA e per le imprese, mantenendo il controllo sui propri dati e offrendo una prospettiva economica e strategica al nostro continente» ha spiegato Nobile. L’obiettivo è creare una “via italiana ed europea” all’intelligenza artificiale, che possa essere riconosciuta globalmente per la sua qualità e trasparenza.

Verso una Explainable AI di Stato

Oltre alla molteplicità, la seconda grande priorità identificata è la Explainable AI o interpretabilità. È fondamentale che i modelli di ultima generazione non siano “scatole nere”, ma sistemi di cui sia possibile comprendere e tracciare i processi decisionali. Questa attenzione all’interpretabilità è ciò che dovrebbe distinguere le soluzioni applicative nazionali, trasformandole in un elemento di valore internazionale, sulla scia di quanto già accaduto con altri standard digitali.

Il Direttore Generale ha richiamato i successi ottenuti con il regolamento eIDAS, le firme digitali, la PEC (Posta Elettronica Certificata) e l’identità digitale. Se un servizio funziona e rispetta standard elevati in Europa, acquisisce automaticamente un grande valore di mercato e di affidabilità. La prospettiva è quindi quella di realizzare soluzioni basate su molteplicità e interpretabilità che portino un «bollo italiano ed europeo» riconosciuto ovunque come elemento di qualità.

Un’infrastruttura pronta per l’accelerazione

Nonostante la velocità con cui altre potenze mondiali come Stati Uniti e Cina stanno investendo nel settore, la posizione italiana rimane competitiva grazie a una solida base industriale e a una Pubblica Amministrazione già fortemente digitalizzata. L’Italia è attualmente il quarto Paese esportatore al mondo e i numeri relativi alla diffusione dei servizi digitali nella PA indicano una maturità tecnologica pronta per il salto di qualità verso l’automazione intelligente.

Il compito dell’Agenzia resta quello di fornire il quadro regolatorio e motivazionale per non cercare soluzioni predefinite, ma per costruire, pezzo dopo pezzo, questo cantiere dell’innovazione. Come sottolineato in chiusura del suo intervento, la finestra temporale per affermare questa visione è ancora aperta, ma richiede un impegno collettivo immediato. «Possiamo farlo: abbiamo una delle migliori industrie al mondo, siamo il quarto Paese esportatore, e una Pubblica Amministrazione i cui numeri dicono che i servizi digitali sono già molto diffusi. Dobbiamo soltanto accelerare».